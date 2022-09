Khatron Ke Khiladi 12 : Mohit Malik a souffert d’un accès d’amnésie après une cascade d’hélicoptère ; l’acteur partage son expérience [Exclusive]

Khatron Ke Khiladi 12 n’est pas pour les timides. Le spectacle est un test de compétences mentales et physiques. Mohit Malik a assuré sa place dans la grande finale de l’émission. Il a été l’un des meilleurs interprètes de l’émission de Rohit Shetty cette année. Les finalistes sont Tushar Kalia, Mohit Malik et Faisal Shaikh. Tout au long de l’émission, il a montré sa détermination à réussir. Il a aussi une très forte personnalité. Ses duels verbaux avec Rubina Dilaik ont ​​​​également fait l’actualité sur Khatron Ke Khiladi 12. La cascade d’hélicoptère était à couper le souffle à regarder et a également partagé son expérience de sa réalisation. Il semble que la cascade était l’une des plus difficiles de la série. Mohit Malik a révélé qu’il avait subi une panne de courant après cela.

Il a déclaré à BollywoodLife : “Le jour de la cascade, j’étais de toute façon un peu malade et je prenais des pilules à cause de la fièvre. Mais c’était le jour de la demi-finale de la cascade et je savais que je devais donner mon 100 % à la cascade ! La cascade comme vous pourrez le voir à la télévision était énorme. Être jeté d’une catapulte dans l’eau monter sur un jet ski pour se rendre à un autre point où un hélicoptère m’a emmené à un autre point où j’ai finalement dû sauter dans l’eau, c’était tout une cascade très allongée.”

Il révèle qu’à la minute où il a sauté dans l’eau depuis l’hélicoptère, son corps a subi un choc. Il dit qu’il ne se souvenait pas comment il avait fait. Mohit Malik dit qu’il a été emmené à l’hôpital mais que tout était si flou. Il dit en outre: “Un certain nombre de mes radiographies ont été prises et on m’a donné certaines gouttes, des médicaments et on m’a fait me reposer là pendant un moment. Quelque chose comme ça m’est arrivé pour la première fois de ma vie, alors c’était très choquant ! Je pense que même dans l’histoire de Khatron Ke Khiladi, quelque chose comme ça ne serait jamais arrivé à personne.