Khatron Ke Khiladi 12: Lorsque Rohit Shetty a révélé qu’il n’avait jamais perdu son sang-froid en sept saisons, mais Nishant Bhat, Kanika Mann l’a rendu super en colère

L’une des émissions de télé-réalité d’action les plus populaires, Khatron Ke Khiladi 12, a atteint la demi-finale. L’animateur de l’émission Rohit Shetty a perdu sa colère contre Kanika Maan et Nishant Bhat en raison de leur mauvaise performance dans l’émission de téléréalité basée sur les cascades. Le spectacle qui est sur le point de se terminer a rapidement vu Rohit perdre son sang-froid. Il a révélé qu’il ne s’était jamais mis en colère au cours des premières saisons de la série. Cependant, avec la saison 12 de Khatron Ke Khiladi, il a été très déçu à cause de Maan et Bhat.

Ce qui s’est passé, c’est que Rubina Dilaik, Kanika Maan et Nishant Bhat avaient participé à une cascade. Dans le même, ils devaient retirer les clés d’une cage métallique qui était suspendue en l’air. La tournure de la cascade est survenue lorsque les concurrents ont appris que les clés étaient attachées à des chaînes en métal et que le courant passait par celles-ci. Les concurrents seraient un peu choqués de mettre la main sur les clés. Rubina a excellé dans la tâche, tandis que Nishant et Kanika n’ont pas pu bien performer. Ils avaient peur d’être électrocutés. Ils ont interrompu la mission en raison de leurs mauvaises performances.

Voir la photo de Kanika Mann-Nishant Bhat:

Rohit s’est mis en colère contre la performance et a vu que les joueurs ne montraient aucune confiance dans l’exécution de la tâche. Il a dit à Kanika qu’elle ne méritait pas d’être dans le tour final et qu’elle ne méritait pas non plus le trophée. Elle a également déclaré que Shivangi Joshi était meilleure qu’elle en termes de performances et devait être à sa place. Rohit a ressenti la même chose pour Nishant et a exprimé ouvertement sa déception devant eux.

Il leur a également fait prendre conscience qu’ils avaient dégradé le niveau de l’émission. Rubina est devenue l’une des finalistes de l’émission en raison de sa performance extraordinaire. En effet, lorsqu’on a demandé à Kanika de sauter d’une boîte à l’autre, elle n’a pas pu faire de même et s’est effondrée devant Rohit.