Khatron Ke Khiladi 12: les fans de Shivangi Joshi critiquent la chaîne comme biaisée après sa rumeur d’élimination [Read Tweets]

Khatron Ke Khiladi 12 est peut-être une émission de téléréalité basée sur des cascades, mais cela n’empêche pas les fans de critiquer la chaîne comme biaisée. Les fans de Shivangi Joshi et Sriti Jha sont très mécontents du spectacle. Ils estiment que des concurrents connus comme Rubina Dilaik, Rajiv Adatia et d’autres bénéficient d’avantages indus dans l’émission. Il semble que Sriti Jha soit confronté à des problèmes de santé. Shivangi Joshi a très bien réussi la cascade aquatique. Selon les rapports, les cinq premiers de l’émission sont Jannat Zubair, M. Faisu, Rubina Dilaik, Tushar Kalia et Mohit Malik. Les fans se plaignent que la chaîne ne prend pas en compte le type de travail acharné que Shivangi Joshi met dans les tâches.

Certains fans ont également rapporté ce que Sourabh Raaj Jain a déclaré qu’il était aussi important de donner du contenu dans l’émission que de bien faire des cascades. Certains ont trollé la chaîne en disant que personne n’est prêt à croire que même Khatron Ke Khiladi 12 est une émission de téléréalité, et non une émission pré-décidé. Jetez un œil aux tweets…

Personne sur Terre n’est prêt à croire que dans un spectacle basé sur des cascades : Cette chaîne surestimée ka Paltu & faltu Le comédien Rajiv est allé de l’avant tout en travaillant dur #PratikSehajpal #SritiJha & #ShivangiJoshi a été éliminé@CouleursTV n’a pas appris de BB15 et fait encore une fois la même chose TRP #PratikFam Anubhav K ??? (@Anubhav_Memerz) 17 juillet 2022

Lol c’était attendu des couleurs pas étonnant que shivi n aneri ait été éliminé bientôt parce que wo drame inutile nahi deri thi show ko .. #ShivangiJoshi #ShivangiJoshiInKKK12 #KhatronKeKhiladi12 #KKK12 #KKK12OnVoot https://t.co/RAFtD3aiA3 Shivangisupremacy (@Shivangisupreme) 11 juillet 2022

Bcz Shivangi ad sriti surjouant ni kr paa rhi na C’est pourquoi ? Sur chilana bhi hota h Hmm#pratikSehajpal Nish (@rananeha98765) 17 juillet 2022

KKK ke Khiladi km ou chilane ou suraction m jo age hoga wo jyda screen time lega Ye pakkah Ni à shivangi no 1 bahu ka screen time aisa hota?#pratiksahejpal jkxsidxpratik (@jkxsidxpratik) 17 juillet 2022

On voit que les fans sont mécontents. Mais ce n’est pas nouveau. Cela ressemble à une tendance à claquer la chaîne après l’élimination d’un favori. Khatron Ke Khiladi 12 de Colors a ouvert avec de fabuleux TRP, mais il n’a pas pu battre Anupamaa sur Star Plus.