Khatron Ke Khiladi 12: les fans de Rubina Dilaik sont contrariés par Jannat Zubair – Voici pourquoi

Khatron Ke Khiladi 12 a commencé à être diffusé sur Colors TV la semaine dernière. De nombreux grands noms de l’industrie de la télévision font partie de l’émission comme Rubina DilaikSriti Jha, Mohit Malik, Shivangi Joshi, Jannat Zubair, Pratik Sehajpal, Nishant Bhat et d’autres. Dans l’épisode d’hier, Rubina n’a pas pu bien performer et Jannat, qui était en compétition avec elle, a remporté la piqûre. Dans l’épisode d’aujourd’hui, d’autres concurrents ont décidé d’envoyer Rubina et Nishant dans une cascade d’élimination. Alors que les concurrents prenaient le nom de Rubina, l’actrice Shakti a affirmé que Jannat avait remporté la cascade parce qu’elle lui avait parlé de la séquence de verrouillage.

Après avoir entendu ce que Rubina Dilaik a dit, Jannat était bouleversée et elle l’a rendu à l’actrice. Même lorsque Rubina se préparait pour sa cascade d’élimination, Jannat a été vue en train de parler à d’autres concurrents du vainqueur de Bigg Boss 14.

Eh bien, les fans de Rubina sont contrariés que Jannat se soit mal comporté avec leur concurrent préféré. Un fan a tweeté : “Détestée #JannatZubair dans l’épisode d’aujourd’hui, elle pense qu’elle est une plus grande star en ayant peu d’abonnés sur les réseaux sociaux et aussi ces vdos de synchronisation lyp qu’elle est si arrogante ma gawd. J’ai adoré #RubinaDiIaik pour sa férocité et son attitude égoïste, tu deviens reine.” Découvrez les tweets ci-dessous

Détesté #JannatZubair dans l’épisode d’aujourd’hui, elle pense qu’elle est une plus grande star en ayant peu de followers sur les réseaux sociaux et aussi ces vdos de synchronisation lyp, elle est si arrogante mon gawd ? Aimé #RubinaDiIaik pour sa férocité et son attitude égoïste tu vas reine tejranxera? (@tweetpetals) 10 juillet 2022

Pas fan de #RubinaDiIaik mais #JannatZubair a montré son côté méchant aujourd’hui. Elle est un peu arrogante. Même elle n’a pas non plus gagné la cascade que monsieur Rohit a donnée à cette étoile juste pour le plaisir. #KhatronKeKhiladi12 Karma Croyant (@KarmaBe61413773) 10 juillet 2022

jannat bhut hi attitude dikha rhi hai séquence lekin à Rubina ne hi btaya tbhi kr payi et voir le solde de Rubina #JannatZubair #RubinaDiIaik La patronne Vaishali (@vaishalithakur_) 10 juillet 2022

Nomination #RubinaDiIaik aujourd’hui était si injuste … sur la base de leur performance, il y avait d’autres concurrents également des performances jink utne ache nahi le … mais rubina ka sahi tha … jannat ne dekh liya tha kaise karna hai elle avait un avantage .. ?#KhatronKeKhiladi12 Haq Se Barbaad (@destinedsidnaaz) 10 juillet 2022

Eh bien, Rubina a remporté le coup d’élimination et Nishant l’a perdu. Rohit Shetty a d’abord déclaré que Nishant était éliminé, mais plus tard, il a révélé qu’il n’y avait pas d’élimination cette semaine.