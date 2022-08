Khatron Ke Khiladi 12 : Les fans de Rubina Dilaik critiquent vivement Mohit Malik pour l’avoir insultée ; l’acteur réagit

Khatron Ke Khiladi 12 concerne un peu le contenu Ke Khiladi et le dicton semble être vrai. Cette fois, Rubina Dilaik fait l’actualité pour son combat verbal avec Tushar Kalia et Mohit Malik. Les prises de bec ont pris la forme de duels dans Bigg Boss et les fans sont surpris. Hier, les fans de Rubina Dilaik ont ​​critiqué Mohit Malik sur les réseaux sociaux pour avoir insulté la première. Il semble qu’ils étaient tous les deux censés faire une cascade avec un partenaire ensemble. Ils ont à peine fait équipe sur le spectacle. C’était une cascade liée aux reptiles et Rubina Dilaik a dit qu’elle avait peur des serpents. Mohit Malik l’a narguée en disant qu’elle ne veut faire que des cascades où elle est davantage vue à la télévision. Cela a bouleversé la dame.

Les gens qui regardent Khatron Ke Khiladi 12 savent que Mohit Malik est de grands amis avec Kanika Mann et Sriti Jha. Il les a toujours favorisés, ainsi que Jannat Zubair sur eux. Rubina Dilaik qui est la gagnante de Bigg Boss 14 est connue pour sa capacité à rôtir les autres. Mais les fans de Rubina Dilaik ont ​​critiqué Mohit Malik en disant qu’il était égoïste et ont joué Bigg Boss dans la série. Jetez un œil aux tweets…

D’accord avec votre point de vue, mais vous devez également comprendre que vous avez mal agi avec quelqu’un qui est très populaire et qui a des millions de fans… ils vont certainement réagir ? Pratyusha (@Pratyushaa07) 7 août 2022

Lgta h samaj m aa gya rubina se panga lena mehnga pdh gya? ???????RUBINA KA DEEWANA? (@TusharGupta0143) 7 août 2022

Oh vraiment ?? Vous devez être aveugles pour cet homme, il est tellement toxique que vous êtes… De toute évidence, il ressort de l’épisode d’aujourd’hui qu’il est ennuyé et envieux de Rubina à chaque fois qu’il lui fait faire des cascades d’élimination.#RubinaDilaik #Rubiholiques #RubinaDilaikInKKK12 RUBINIEN (@RUBINIEN99) 7 août 2022

Vous êtes tellement obsédé par notre Rubi. Bhai wahi performance karti, tu toh dikhta bhi nahi. Khiladi de la saison hai FIER DE VOUS RUBINE ??????? (@i_love__rubi) 7 août 2022

Nous avons déjà vu le vôtre et les vrais visages de Kaliya dans la série, alors arrêtez de faire comme si de rien n’était. Vous ciblez une femme très coriace chaque semaine. Ab bhugatnaa à padega. Karma ? #RubinaDilaik #BossLady @RubiDilaik VIDHI (@VidhiBhatia7) 7 août 2022

Mohit Malik, qui a été interpellé par les fans de l’actrice, a tweeté : “Nous faisons tous de notre mieux et jouons le jeu dans un bon état d’esprit. Je pense que tout ce qui se passe dans le jeu reste dans le jeu et que tout se passe finalement dans un esprit sain. ..donc demandant à tout le monde de rester calme et de se rendre compte qu’en fin de compte ce n’est qu’un jeu…#KKK12.”