Khatron Ke Khiladi 12: Le moment OOPS de Ranveer Singh devant Rubina Dilaik vous laissera en grand écart [Watch Video]

Khatron Ke Khiladi 12 est hébergé par Rohit Shetty. L’émission de téléréalité basée sur les cascades se terminera ce week-end. Nous verrons Ranveer Singh et toute son équipe Cirkus dans le segment final. Ranveer est connu pour son esprit énergique qui rendra sûrement le spectacle divertissant. Dans un nouveau clip posté par les créateurs, Ranveer et Rubina Dilaik ont une rampe de marche. En marchant sur la rampe, le Garçon du ravin star a un dysfonctionnement de sa garde-robe. Il a eu un “moment oups” en direct sur scène.

Comme on le voit dans la vidéo, Ranveer et Rubina ont porté des tenues étranges. Ils marchent sur la rampe d’une manière amusante, laissant tout le monde rire en grand écart. Rubina porte également une boîte en carton autour de sa tenue. La star de 83, quant à elle, est vue vêtue d’une fourrure blanche, avant de draper une jupe faite de feuilles artificielles et un cadre photo suspendu autour de lui.

Ce qui a fait rire tout le monde, c’est quand Ranveer se promenait, son pyjama est tombé. Le clip a également montré la réaction surprise de Rohit et la façon dont Ranveer et Rubina ont retiré leurs tenues mérite des applaudissements.

Regardez la vidéo du dysfonctionnement de la garde-robe de Ranveer Singh :

Les créateurs de l’émission sur Instagram ont écrit une légende sur le face-à-face mode entre Rubina Dilaik et Ranveer Singh. Les créateurs ont également écrit sur le fait de regarder l’épisode de la grande finale les 24 et 25 septembre à 21h30 sur Colors. La promo a excité tout le monde alors que les fans sont prêts à regarder l’épisode de la grande finale.

Pour les non-initiés, Tushar Kalia, Jannat Zubair, Rubina Dilaik, Faisal Shaikh, Kanika Mann et Mohit Malik sont les finalistes de l’émission.

Regardez le post de Rubina Dilaik :

Rubina avait également posté des clichés avec Ranveer Singh, Rohit Shetty et Varun Sharma. Dans son message, elle a révélé que Ranveer Singh était son béguin vedette et qu’elle n’aurait pas pu demander une meilleure finale de Khatron Ke Khiladi.