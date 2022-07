Khatron Ke Khiladi 12: Le commentaire de Tushar Kalia sur Rubina Dilaik jouant Bigg Boss dans l’émission de Rohit Shetty suscite des réactions mitigées [Read Tweets]

Khatron Ke Khiladi 12 bat son plein. Hier, les concurrents devaient faire la première série de cascades par paires. Kanika Mann et Rubina Dilaik devaient faire une cascade où elles devaient mettre des autruches dans des cages. La cascade a été remportée par Rubina Dilaik et Kanika Mann est allée au tour éliminatoire. Quoi qu’il en soit, Kanika Maa est à l’abri de l’élimination. Rubina Dilaik a révélé que Kanika Mann cherchait sur Google comment apprivoiser les autruches avant la cascade. La révélation a été assez choquante pour tout le monde. Les deux dames se sont disputées sur le même sujet.

Tushar Kalia et Mohit Malik ont ​​​​défendu Kanika Mann sur le même. Le premier a également déclaré que Rubina Dilaik jouait Bigg Boss dans l’émission de Rohit Shetty. Comme nous le savons, elle est la gagnante de Bigg Boss 14. Voici comment les fans ont réagi à ce commentaire. Certains ont même dit que Tushar Kalia pourrait être un bon concurrent de Bigg Boss car il avait le tempérament pour la même chose. Jetez un œil aux tweets…

Vous étiez fabuleux dans toutes les tâches et vous vous occupiez de la femme, je vous apprécie #RajivAdatia ?

#RubinaDiIaik aise salut thodi BB gagnant hain. Elle a toujours défendu ce qui est juste… et cette fois putain #KKK12 mein bhi sabki phaad rhi hain ??

un vrai gagnant et un soi-disant gagnant et drôle c’est ça #TusharKalia était si calme, elle est devenue hyper bt elle lui a demandé de se calmer et de dire #PratikSehajpal nt pour jouer bb?fir sare candidat ne salut bata diya qui jouait bb d tout le temps?#KhatronKeKhilad12 #RahulVaidya #RKVians

