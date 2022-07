Khatron Ke Khiladi 12 : Le cinéaste Rohit Shetty avait « peur » d’animer l’émission basée sur les cascades ; Voici pourquoi

Khatron Ke Khiladi 12 fait partie des émissions dont on parle le plus actuellement. Le spectacle basé sur les cascades est animé par le cinéaste Rohit Shetty et tout le monde attend avec impatience de connaître le gagnant. De nombreux grands noms de l’industrie de la télévision comme Rubina Dilaik, Jannat Zubair, Faisal Shaikh, Mohit Malik, Pratik Sehajpal, Shivangi Joshi et d’autres en font partie. Alors que l’émission a donné la plate-forme aux stars pour affronter leurs peurs, elle a également servi de plate-forme idéale à l’hôte Rohit Shetty pour tester ses compétences. Et bien, il est considéré comme l’un des meilleurs animateurs de l’industrie télévisuelle. Mais saviez-vous qu’il avait peur de devenir hébergeur ?

Pourquoi Rohit Shetty avait-il peur d’être l’hôte ? Dans une interview avec indianexpress.com, l’animateur Rohit Shetty a déclaré qu’il avait peur parce qu’il y avait déjà de nombreuses superstars qui ont animé l’émission. Tout a commencé avec Akshay Kumar comme hôte et même Arjun Kapoor a été hôte pendant une saison. Et puis il y avait des stars de la télévision qui en faisaient partie. Rohit Shetty considérait que c’était une grande responsabilité d’assumer la série. Il a déclaré: “C’était difficile car la série était réalisée par des acteurs et des superstars. Puis la série a été interrompue pendant quelques années. Et quand ils sont revenus avec un nouveau format, on m’a demandé de l’animer. C’était une grande responsabilité. “. J’ai donné mon 100%, et c’était ma première saison. Mais quand il était sur le point d’être télédiffusé, j’avais peur, pour être honnête. C’était la première fois qu’un réalisateur faisait ce genre d’émission. Il y avait beaucoup d’attentes, et je ne savais pas si les gens m’accepteraient ou non. C’était quelque chose dont j’avais peur.

Qui sera le vainqueur de Khatron Ke Khiladi 12 ?

Eh bien, il y a une grande anticipation sur qui serait le prochain gagnant du KKK. Beaucoup de noms flottent dans le circuit médiatique. Certains pensent que c’est Rubina Dilaik qui remportera l’émission alors qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles ce serait Faisal Shaikh qui soulèverait le trophée cette fois.