Pratik Sehajpal est un patron et il l’a prouvé à maintes reprises. Le garçon qui a fait sentir sa présence avec son passage dans Bigg Boss OTT animé par Karan Johar. Plus tard, le garçon a charmé ses fans dans Bigg Boss 15 et a été le premier finaliste tandis que Tejasswi Prakash a remporté le spectacle, mais il y a eu beaucoup de débats sur le fait qu’il méritait plus qu’elle. Alors que Pratik a de nouveau participé à une autre émission de téléréalité Khatron Khiladi 12 et il a laissé ses fans impressionnés par ses cascades, cependant, cette fois encore, il n’a pas réussi à dans le titre de alors comment, mais a gagné les cœurs et comment.

Alors que ses fans étaient déçus de son élimination, il a montré que le spectacle était lancé et qu’il y avait beaucoup plus en lui pour garder ses fans accrochés et divertis. L’acteur s’est rendu sur son Instagram et a partagé une vidéo de lui qui montre ce swag ultra chic sur la vie. Pratik avait l’air fringant de bienveillance alors qu’il s’habillait et sous-titrait la vidéo, “Je ne dirai pas que je suis de retour parce que j’ai toujours été ici au sommet”. Eh bien, ses fans ne peuvent pas être plus d’accord là-dessus.

L’élimination de Pratik de Khatron Ke Khiladi 12 a bouleversé ses fans, tandis que Rohit Shetty a également été impressionné par le garçon, tout au long du spectacle, il a guidé le garçon et lui a même crié dessus à des moments où il ne pouvait pas exécuter la cascade en suivant la règle et les règlements . Rohit Shetty a même donné à Pratik Sehajpal l’avertissement également lors de l’exécution de l’une des cascades était liée à l’eau. Pratik Sehajpal est un héros familial en ce moment et son attitude et ses gestes sont souvent comparés à ceux du défunt acteur Sidharth Shukla. Pratik est également très conscient de l’amour et de l’admiration qu’il reçoit de ses dons d’amour et en est extrêmement reconnaissant.