Khatron Ke Khiladi 12: Jannat Zubair brise le silence sur les rumeurs de rencontres avec Faisal Shaikh ; dit: "L'amitié a commencé en tant que co-acteurs et plus tard ..."

La sensation des médias sociaux et actrice de télévision Jannat Zubair est l’une des candidates de Khatron Ke Khiladi 12. Elle fait partie des candidates les plus fortes, car elle aurait atteint le top 5. Elle jouit d’une grande renommée et d’un nom, et a un grand fan suivant sur Instagram. Une autre star des médias sociaux qui fait partie de Khatron Ke Khiladi 12 est Faisal Shaikh. Des chuchotements se faisaient entendre dans l’industrie qu’il y avait des étincelles entre les deux. Jannat a enfin répondu à toutes les rumeurs.

Jannat Zubair parle de sortir avec Faisal Shaikh

Dans une interview avec Etimes TV, Jannat Zubair a déclaré que son amitié avec Faisal a commencé en tant que co-stars et qu’il est maintenant devenu un ami de la famille. Elle a été citée en disant: “L’amitié avec Faisal a commencé en tant que co-acteurs et plus tard, nous sommes devenus des amis de la famille. Il a été proche de toute ma famille. Je suis donc heureuse qu’il fasse partie de cette émission.” Outre Khatron Ke Khiladi 12, Jannat et Faisal ont également fait partie d’un clip vidéo ensemble. Leur chimie avait poussé tout le monde à vouloir qu’ils forment un vrai couple.

Les débuts de Jannat Zubair à Bollywood

Dans la même interview, l’actrice a déclaré qu’elle allait faire ses débuts à Bollywood, cependant, cela s’est bloqué lorsque la pandémie a frappé. Elle a déclaré qu’elle serait entrée à Bollywood à l’âge de 18 ans car une histoire intéressante lui était venue. Mais elle était bouleversée car le film ne pouvait pas se produire en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais elle va bientôt faire ses débuts dans des films punjabi. Maintenant, il reste à voir quand elle réussira à remporter un projet Bollywood. L’actrice faisait partie de l’émission télévisée Tu Aashiqui.