Khatron Ke Khiladi 12 Grande Finale : Rohit Shetty offre un film à CE concurrent

La saison 12 de Khatron Ke Khiladi se termine enfin le 25 septembre. L’émission a obtenu ses 5 meilleurs concurrents, dont Faisu, Tushar Kalia, Rubina Dilaik, Jannat Zubair et Mohit Malik. Kanika Mann a été éliminée hier et était hors course. Lors de la finale de Khatron Ke Khiladi 12, toute l’équipe de Cirkus honorera le spectacle pour promouvoir leur prochain film qui sortira en décembre 2022.

Selon Tellychakkar.com, Faisu et Tushar sont les deux premiers finalistes de l’émission qui se battront pour le trophée. Faisu est l’un des concurrents les plus forts de la série et a toujours réussi toutes les cascades avec beaucoup de grâce. Il a laissé le public, les concurrents et l’hôte Rohit impressionnés par son attitude de bindass. Apparemment, Rohit aurait offert un film à Faisu. Oui, tu l’as bien lu! Si l’on en croit les rapports de Tellychakkar, alors Faisu jouera un rôle important dans le film, mais il n’y a aucune confirmation pour l’instant. Rohit a toujours félicité Faisu pour son dévouement et la façon dont il a joué dans la série.

Dans l’épisode d’hier, Faisu a exécuté une cascade mortelle et a été vu en train de grimper à un arbre alors que de l’eau lui était aspergée de toutes ses forces. Il saute alors et se cogne la tête contre une corde. Il tombe dans la piscine et tout le monde s’inquiète pour lui.

Le public attend avec impatience de savoir qui soulèvera le trophée Khatron Ke Khiladi 12. Certains rapports suggèrent que c’est Rubina Dilaik qui a gagné, tandis que d’autres disent que Tushar a remporté le trophée.