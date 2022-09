Khatron Ke Khiladi 12 Grande Finale : Alors que Tushar Kalia remporte le trophée, certains fans pensent que Faisal Shaikh était le vainqueur le plus méritant [Read Tweets]

Enfin, Khatron Ke Khiladi 12 est terminé. Le chorégraphe Tushar Kalia est sorti vainqueur. Mais les fans sont impressionnés par Faisal Shaikh et Jannat Zubair. Les deux ont tout donné au spectacle et ont dépassé les attentes de tout le monde. Pour la finale, Rubina Dilaik et Mohit Malik ont ​​​​été opposés. C’est Mohit Malik qui l’a fait. D’autre part, Jannat Zubair, Faisal Shaikh et Tushar Kalia ont concouru pour une autre cascade. Les garçons l’ont fait. Ranveer Singh est venu sur Khatron Ke Khiladi 12 pour les promotions de Cirkus. Le film arrive en décembre 2022. Rohit Shetty et lui ont été hilarants tout au long de la procédure.

Faisal Shaikh a été implacable tout au long du spectacle et a donné son cent pour cent. En fait, il risquait aussi de se blesser. Pour la cascade, ils devaient sauter d’un véhicule en mouvement à un autre. C’est ce que les fans tweetent à propos de l’émission…

Les gens l’appelaient “juste un tiktoker”, gawaar et ainsi de suite. Maintenant, il a prouvé qu’il était bien plus qu’un simple tiktoker. Tellement fier que vous ayez pu réaliser la cascade finale et être arrivé deuxième ? vous n’êtes pas moins qu’un gagnant pour nous tous ..#FaisalShaikh #kkk12gagnant #KhatronKeKhiladi12 pic.twitter.com/ODg2wPbRBy Aïcha Khan (@AïchaK48333334) 25 septembre 2022

Ce n’est pas facile de trouver une expérience nulle dans itv et de rivaliser avec les visages les plus populaires et de les battre pour atteindre le sommet et pas seulement en tâche, mais aussi en recevant l’amour du public ??#FaisalShaikh #kkk12grandfinale #KhatronKeKhiladi12 ?????? (@Reene343) 25 septembre 2022

TROPHEE KOI BHI LEKE GAYA HO DIL A FAISAL SHAIKH NE JEETA HAIN !! NOUS SOMMES TELLEMENT FIERS DE VOUS FAISU @Mr_Faisal_S07 PEU IMPORTE RUSULT KUCH BHE AYA HO MAIS HAMAREY LIYE AU GAGNANT AP HI HO NOUS VOUS AIMONS ET TOUJOURS LÀ POUR VOUS QUOI QU’IL SOIT !!!#FaisalShaikh #KhatronKeKhiladi12 #Kkk12 Halima_Fainat (@Halimakhan25) 25 septembre 2022

Le chemin #JannatZubair & #FaisalShaikh exécuté dans #KhatronKeKhiladi12 est juste louable ?!!! Connectez-vous saison ke naam se Jane jate hai, vous saison #FaiNat ke naam se jana jayega ???#KKK12 Halima_Fainat (@Halimakhan25) 25 septembre 2022

Timing bhe bta dete gagnant ki pehle bar aisa gagnant dekha hai lol ?? Le vrai et méritant gagnant #FaisalShaikh ? #KhatronKeKhiladi12 #Kkk12 Halima_Fainat (@Halimakhan25) 25 septembre 2022

Quoi qu’il en soit, Tushar Kalia a fait des merveilles tout au long de la saison. C’est un spectacle où il n’y a pas de place pour le favoritisme. Le chorégraphe est un mordu d’aventure et ce spectacle est fait pour lui.