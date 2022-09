Khatron Ke Khiladi 12 Grand Finale Promo : Faisal Shaikh risque sa vie et se blesse lors d’une tâche ? Rohit Shetty sous le choc [WATCH]

Khatron Ke Khiladi 12 a maintenant atteint sa grande phase finale. L’émission de Rohit Shetty a commencé avec une grande liste de candidats comme Rubina Dilaik, Shivangi Joshi, Faisal Shaikh, Tushar Kalia, Sriti Jha, Pratik Sehajpal, Jannat Zubair, Rajeev Adatia, Mohit Malik et plus sont maintenant descendus à ses 4 meilleurs candidats. Apparemment, Jannat Zubair, Tushar Kalia, Faisal Shaikh et Rubina Dilaik font partie des quatre premiers. Aujourd’hui et demain serait la grande finale et nous apprendrons enfin à connaître le gagnant. Mais voici un aperçu de sa grande tâche finale.

Faisal Shaikh risque sa vie pour Khatron Ke Khiladi 12 ?

Dans une vidéo promotionnelle partagée par Colors TV, on peut voir Faisal Shaikh effectuer une cascade mortelle. On peut le voir grimper à un arbre alors que l’eau est aspergée de force. Il saute alors et se cogne la tête contre une branche. Il tombe dans la piscine en contrebas et tout le monde est en état de choc. Ses co-concurrents hurlent tandis que Rohit Shetty lui-même est en état de choc. Faisal Shaikh semble avoir risqué sa vie pour effectuer cette cascade mortelle.

Regardez la promo Khatron Ke Khiladi 12 ci-dessous:

Qui sera le vainqueur de Khatron Ke Khiladi 12 ?

Eh bien, il y a une grande anticipation autour du gagnant de la dernière saison de l’émission basée sur les cascades. Certains rapports suggèrent que c’est Rubina Dilaik qui a gagné alors que certains rapports suggèrent que c’est Faisal Shaikh. Mais une vidéo récente de Tushar Kalia a fait croire aux fans qu’il était le vainqueur de Khatron Ke Khiladi 12.

Lors de la grande finale du show, on verra l’équipe du film Cirkus dont Ranveer Singh ferait une apparition.