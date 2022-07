Khatron Ke Khiladi 12 concurrent Aneri Vajani SLAMS body-shamers; dit, ‘Angoor khatte hai, khud ko dekh lo’

Aneri Vajani qui est actuellement vu dans Khatron Ke Khiladi 12 est l’un des noms populaires dans l’industrie. Elle a déjà été vue dans Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu Pandey vedette Anupama. Aneri Vajani a travaillé dans certaines des émissions de télévision les plus populaires et a fourni un excellent contenu, divertissant les masses. Cependant, Aneri a été soumise à une pêche à la traîne brutale en ligne en raison de sa coupe ajustée. Aneri a critiqué les body-shamers dans sa dernière conversation avec un portail de divertissement.

Aneri Vajani claque les body-shamers

Aneri n’est pas impressionnée par la pêche à la traîne brutale en ligne et au lieu de cela, elle les claque souvent en disant que les raisins sont acides et qu’ils devraient se regarder. Aneri Vajani a déclaré que tout le monde est différent et a des types de corps différents. L’actrice de Silsila Badalte Rishton Ka 2 a déclaré qu’elle avait essayé très fort et avait travaillé très dur pour laisser parler son travail et non son corps. L’actrice pense que se moquer de quelqu’un parce qu’il a trop mangé est aussi mauvais que de dire à quelqu’un qu’il est trop mince ou de lui demander de manger.

Aneri se sent béni d’avoir un tel type de corps

L’actrice d’Anupamaa a déclaré qu’elle avait la chance d’avoir un si bon corps et l’a attribué aux gènes. Aneri a déclaré qu’elle n’avait pas à travailler très dur pour entretenir son corps. L’actrice a ajouté qu’elle avait la chance d’avoir un corps pour lequel elle n’a pas à travailler au gymnase pendant des heures pour perdre du poids. Et même si elle veut prendre du poids, ce n’est pas un problème pour elle. Aneri ajoute : “Être mince et ne pas être en forme sont deux choses différentes. Je suis mince mais je ne suis pas en forme.” Aneri Vajani a précisé que si on lui a demandé de prendre du poids et qu’elle n’en est pas capable, alors ce serait un problème pour elle. Cependant, elle n’a jamais rencontré une telle situation. Aneri a donné un exemple en disant qu’elle a une ambiance très girl-next-door et que les gens aiment cet aspect chez elle. Elle croit qu’il y a une certaine cruauté en elle qu’elle aimerait rester avec elle pour toujours. “Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un bon corps dans le monde”, a-t-elle déclaré.