Khatron Ke Khiladi est l’une des émissions de télé-réalité basées sur l’aventure les plus populaires qui fonctionne avec succès depuis 11 saisons. Les concurrents gagnent des cœurs avec leurs avatars casse-cou et divertissent le public. Ces concurrents sont confrontés à leurs peurs et les surmontent de la meilleure façon possible. L’émission et ses concurrents font de leur mieux pour la classer au sommet des charts TRP. L’hôte Rohit Shetty fait des merveilles avec ses one-liners.

La saison 12 de Khatron Ke Khiladi a réussi à attirer l’attention des téléspectateurs avec leurs cascades dangereuses. Les candidats relèvent des tâches et des défis et se donnent à 100 %. Dans l’épisode précédent de Khatron Ke Khiladi 12, les concurrents se sont battus pour le billet pour la finale et parmi eux, deux concurrents dont Tushar Kalia et Faisu Shaikh seront vus se battre dans la finale. Le spectacle touche à sa fin et la finale aura lieu le 25 septembre. Les fans attendent avec impatience de voir quel candidat remportera le trophée.

Lors d’une récente conversation avec Kanika, elle a révélé qu’elle n’assisterait pas à la finale de l’émission car elle était occupée par d’autres engagements. Elle a même souhaité que le meilleur concurrent remporte le spectacle. Les fans de Kanika vont sûrement la manquer lors de la finale de l’émission.