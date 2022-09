La saison 12 de Khatron Ke Khiladi est l’une des émissions d’aventure les plus populaires à la télévision. Rohit Shetty a animé l’émission basée sur les cascades et a toujours réussi à gagner les cœurs avec ses doublures. Les créateurs ne ménagent aucun effort pour rendre leur spectacle plein de surprises. Au fur et à mesure que le spectacle de Rohit progresse, les cascades deviennent dangereuses et les concurrents ont du mal à supporter. Ticket to Finale Week se déroule actuellement dans le spectacle et les gagnants recevront directement le ticket pour la finale.

Le spectacle se dirige maintenant lentement vers la finale et les fans ne peuvent pas rester calmes maintenant. Les chorégraphes Tushar Kalia et Faisal Shaikh ont travaillé dur pour accomplir la tâche, mais le premier a remporté le billet pour la finale. Tushar a battu Faisal Shaikh, mais il n’est pas exclu de la série. Rubina Dilaik rate sa chance de gagner le ticket pour la finale car elle est malade. En raison de ses problèmes de santé, Rubina ne ferait pas partie de la tâche.

Il n’y a eu aucune élimination de l’émission de Rohit Shetty cette semaine. Rajeev Adatia, Rubina Dilaik, Jannat Zubair, Kanika Mann, Mohit Malik, Nishant Bhat et Faisal Shaikh seront vus en compétition dans l’émission. Qui d’entre eux remportera l’émission ?

Voici comment les fans ont réagi –

Garder mon favoritisme de côté autant que j’ai vu #TusharKalia est le concurrent le plus coriace de l’histoire de #KhatronKeKhiladi & c’est un fait??? Ses stratégies et ses observations pour les cascades sont parfaites ! Il est le plus impliqué dans toutes les cascades et évite les drames inutiles. VAIBHAV (@MSDhoniIsGoat) 11 septembre 2022

En gardant ses incroyables performances de côté, #TusharKalia méritait le TTF pour la façon dont il continue d’encourager ses concurrents ? Quel champion ?#KhatronKeKhiladi Manu (@Itsmanvika_) 11 septembre 2022

Très bon Tuchar. Félicitations Tushar ?? Mehek (@31Shrabani) 11 septembre 2022

Je suis heureux que Tushar ait gagné ! La tendance des couleurs se poursuivra et Mr.Faisu remportera le trophée ?? #FaisalShaikhInKKK12 Ankita012 (@gargankita012) 11 septembre 2022