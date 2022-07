Khatron Ke Khiladi 12: Bigg Boss 14 célébrité Nikki Tamboli a-t-elle RÉVÉLÉ le nom du gagnant?

Khatron Ke Khiladi 12 est actuellement l’émission TRP la plus captivante et elle suscite beaucoup d’intérêt de la part des téléspectateurs en raison de son concept. Tandis qu’une candidate qui est la grande favorite depuis le début est Rubina Dilaik. Il y avait un fort buzz que Rubina qui tourne en ce moment à Cape Town pour l’émission est déjà décidée à être la gagnante de l’émission de Rohit Shetty. Et maintenant, sa copine et célébrité de Bigg Boss 14, Nikki Tamboli, est également sortie et l’a fermement soutenue et prétend qu’elle devrait être la gagnante.

Nikki Tamboli choisit Rubina Dilaik plutôt que Pratik Sehajpal

Alors que beaucoup sont surpris que Nikki, qui partage un lien fort avec Pratik Sehajpal et elle a toujours été ouverte sur son penchant pour lui, ne le soutient pas mais sa petite amie. Dans sa récente interaction, Nikki aid Rubina devrait gagner le spectacle, “Rubina est extrêmement forte et fera très bien. Nous l’avons vue dans Bigg Boss et savons à quel point elle est volontaire. Elle peut aussi gagner ce spectacle. Mais d’autres les concurrents s’en sortent également très bien.”

Eh bien, même l’hôte Rohit a fait l’éloge de Rubina et a déclaré qu’elle avait la chance de gagner le spectacle car elle est la plus forte et exécute toutes les cascades avec la plus grande perfection. Eh bien, même les fans peuvent voir comment Rubina est une tigresse quand elle fait ses cascades et espère qu’elle devrait remporter le titre.

Rubina à qui on a offert Khatron Ke Khiladi à plusieurs reprises a expliqué pourquoi elle oui cette fois et sa réponse honnête prouve pourquoi elle est la vraie diva, ” Je n’avais pas de feuilleton quotidien en cours d’exécution à ce moment-là. Alors, j’ai dit oui. Et bien sûr, c’est l’une des plus grandes émissions de téléréalité de la télévision indienne, et en faire partie est certainement important et honorable pour un artiste”. Rubina est là pour gagner !