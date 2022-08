Khatron Ke Khiladi 12 : Après Shivangi Joshi, CE concurrent a été éliminé ; Rubina Dilaik tombe en panne après une bagarre avec Mohit Malik

Khatron Ke Khiladi 12 est l’un des spectacles d’aventure basés sur les cascades les plus populaires, animé par Rohit Shetty. L’émission a attiré beaucoup d’attention avec ses controverses sans fin et ses combats entre les concurrents. Il y a des rapports selon lesquels l’émission a ses 4 meilleurs finalistes, tandis que certains fans ont déclaré Rubina Dilaik comme la gagnante. Chaque semaine, la cascade d’élimination se produit et laisse les fans découragés.

Dans cet épisode du week-end, Jannat Zubair, Kanika Mann et Pratik Sehajpal devaient accomplir la tâche. Mais, Pratik n’a pas terminé sa tâche et a été expulsé de l’émission. Selon les médias, Pratik était nerveux avant le début de la cascade. Pour cette raison, il a interrompu la cascade et a quitté le spectacle. Les fans sont choqués et surpris car Pratik était absent de l’émission de Rohit. Plusieurs internautes ont estimé que Pratik allait être le gagnant de l’émission. Outre Pratik, Erica Packard, Aneri Vajani et Shivangi Joshi ont été éliminées de la série plus tôt.

Jetez-y un œil –

Rubina Dilaik tombe en panne après que Mohit Malik l’accuse d’essayer d’être “vue” dans l’émission

Dans le prochain épisode de Khatron Ke Khiladi 12, Rubina Dilaik sera vue en train de s’effondrer après que son co-concurrent Mohit Malik l’ait accusée de vouloir être “vue” dans l’émission. Dans la promo, Mohit et Rubina seront vus dans un groupe et ils devaient effectuer une tâche basée sur un serpent. On verra Rubina devenir nerveuse avant de faire une cascade et on peut voir Mohit lui dire comment elle s’était portée volontaire pour faire la même chose simplement parce qu’elle voulait être “plus vue” dans l’émission. Rubina exprime son désir de quitter son équipe. Les internautes ont critiqué Mohit pour sa déclaration et l’ont accusé d’être très peu sûr de Rubina.

Kanika Mann rompt le silence sur l’accusation de Rubina Dilaik de tricherie dans sa tâche

Kanika Mann a été accusée par Rubina Dilaik d’avoir triché sur la tâche de l’autruche après que l’ancienne actrice eut accédé à son téléphone pour rechercher “Comment apprivoiser une autruche”. Kanika avait nié l’allégation et déclaré qu’elle ne connaissait pas le sens du mot apprivoisé. Dans une interview avec Pinkvilla, Kanika a déclaré qu’elle n’avait pas triché et a déclaré qu’elle ne devait aucune explication à personne. Elle a même dit que parfois, ce que les gens peuvent appeler la triche est en fait une zone très grise – ce n’est pas noir et blanc.