Khatron Ke Khiladi 12 : Abhinav Shukla vient-il de révéler que Rubina Dilaik est la gagnante de l’émission de Rohit Shetty par ce geste ?

Khartoum Ke Khiladi 12 membres sont de retour dans la baie. Les membres de leur famille et leurs proches quand les recevoir à l’aéroport. Alors qu’Abhinav Shukla est allé à l’aéroport pour recevoir son amour pour Rubina Dilaik et il l’a serrée dans ses bras pendant quelques minutes et plus tard a levé la main dans le haut et ce geste a permis à ses fans de se demander si elle est la VRAIE gagnante du spectacle de Rohit Shetty. Eh bien, depuis que Rubina a été annoncée comme faisant partie de la série, ses fans l’ont déjà déclarée gagnante. Cependant pas sur les fans, mais même Rohit Shetty a salué Rubin pour être le concurrent des stroboscopes dans l’émission et a déclaré qu’il avait toutes les chances de gagner l’émission.

Auparavant, Nikki Tamboli, qui partage un excellent lien avec Rubina depuis son passage à Bigg Boss 14 ensemble, a soutenu Rubin et non Pratik Sehajpal et l’a appelée la gagnante. Et maintenant, ce geste d’Abhinav de partager la main de sa femme dans le haut, montrant qu’elle est la gagnante, attire beaucoup de regards. lorsqu’un Abhinav excité, qui tenait la main de Rubina haute, baissa instantanément la main et lui lança un regard heureux. Eh bien, on peut déjà lire entre les privilèges.

Rubina Dilaik a été une fois rejetée par tous les candidats dans ce comment pour ne pas avoir terminé une tâche où elle a même dit de se donner à 100%, plus tard, elle a dit qu’elle était clairement la personne la plus détestée dans le comment parmi les candidats et l’autre les co-concurrents ont été vus accoucher de Rubina et l’appelant méchante, Abhinav avait exprimé son ferme soutien à Rubina et avait affirmé que les gens ciblent souvent le candidat le plus fort du groupe et que c’est exactement ce qui se passe avec sa femme également. Rubab a été vue plus tôt dans Bigg Boss 14 et elle a réussi à remporter le titre cette fois aussi, les fans excitent la même victoire de la fille.