Khatron Ke Khiladi 12: Abhinav Shukla révèle la VRAIE raison pour laquelle Rubina Dilaik est votée pour l’élimination de l’émission à chaque fois

La candidate de Khatron Ke Khiladi 12, Rubina Dilaik, est actuellement au point le plus bas de l’émission car elle est nominée par l’ensemble des concurrents de l’émission pour ne pas avoir terminé la tâche et elle a même estimé qu’il était injuste que tout le monde la juge pour ne pas l’avoir terminée. tâche car elle s’est donnée à cent pour cent. Elle a dit dans l’émission : “Je suis la personne la moins aimée ici”. Plus tard, les autres concurrents ont été vus en train de parler d’elle et de la traiter de méchante. Alors que Rubina se bat pour sa survie dans la série, son mari et acteur de télévision Abhinav Shukla a manifesté son soutien et affirme que chaque fois que le candidat le plus fort est retiré en premier de la compétition.

Dans une interaction avec TOI, il a parlé de l’élimination de Rubina par l’ensemble des concurrents de l’émission, a-t-il déclaré : ” Dans une émission de téléréalité, les gens ont tendance à éliminer la menace. Juger quelqu’un sur une cascade révèle le fait qu’il veut se débarrasser de le plus fort. Celui qu’ils pensent être le plus fort, ils ont tendance à faire équipe contre. Il n’y a pas de science-fusée là-dedans. Certains peuvent dire qu’ils veulent rivaliser avec les plus forts, mais ce n’est pas vrai, parce que tout le monde veut gagner le spectacle. Alors quand ils voient un certain potentiel chez une personne et sentent qu’ils sont plus forts, ils essaieront sûrement d’éliminer celui-là et c’est ce qui s’est passé avec Rubina aussi.”

Rubina est ligotée dans le spectacle

Abhinav Shukla, l’ex-candidat de Bigg Boss 14, a même ajouté qu’il sentait que Rubina était liguée et a partagé son exemple sur le même sujet : “J’ai participé à un bon nombre d’émissions de téléréalité, donc je comprends comment les gens pensent et comment ils se liguent contre les plus forts”.

Alors que Rubina est saluée comme la candidate des rues, même Rohit Shetty – l’animateur de l’émission avait une fois fait l’éloge de la gagnante de Bigg Boss 14 et avait dit que la bonne chose à propos d’elle est qu’elle se donne à 100% dans chaque tâche et essaie de Terminez-le. On se demande si Rubina parviendra à survivre jusqu’au bout ?