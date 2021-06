Khatron Ke Khiladi 11 : Vishal Aditya Singh partage une séance photo torride avec Sana Makbul, Nikki Tamboli réagit ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’acteur Vishal Aditya Singh s’entend très bien avec ses co-concurrents de Khatron Ke Khiladi 11 et sa chronologie Instagram confirmera nos affirmations.

L’acteur poste régulièrement de belles photos avec plusieurs des autres concurrents de l’émission d’aventure-réalité. Son dernier post pâteux avec Sana Makbul attire cependant tous les regards. On peut voir le duo se jumeler en noir et prendre une pose romantique pour la caméra.

Vishal met également une légende affectueuse à son message. « Aayat ki tarah », a écrit l’acteur.

Consultez la publication :

Les amis acteurs se sont rendus dans la section des commentaires pour apprécier la chimie grésillante du dou. Nikki Tamboli a commenté: « L’amour est dans l’air », tandis qu’Arjun Bijlani a écrit: « Shonaaaaa babooooooo. »

Sana a également consulté la section des commentaires et a écrit « Haayein » avec des emojis d’amour.

Plus tôt, Vishal a partagé une photo de jumelage avec Nikki Tamboli dans laquelle les deux peuvent être vus vêtus de blanc et se regardant dans les yeux sur la photo.

« Une fille du lundi avec un garçon du dimanche », avait sous-titré Vishal.

L’acteur a été vu pour la dernière fois dans Bigg Boss 13 avec son ex-petite amie Madhurima Tuli. Les ex-amants ne s’entendaient pas dans la série et Madhurima a été expulsé pour avoir frappé Vishal.