Khatron Ke Khiladi 11 : Sourabh Raaj Jain est expulsé en tant que deuxième concurrent, Shweta Tiwari, Abhinav Shukla vexé par la décision | Nouvelles télévisées

New Delhi : Après l’expulsion de Nikki Tamboli, concurrente de Bigg Boss 14, c’est Sourabh Raaj Jain qui a été expulsée de Khatron Ke Khiladi 11 en tant que deuxième concurrent.

Cela a été un choc pour les concurrents ainsi que pour les fans, car Sourabh était fort dans le spectacle et était en sécurité dans la tâche précédente. Mais cela s’est produit après qu’Arjun Bijlani a utilisé sa « K Medal » et s’est mis en zone de sécurité et a nommé Sourabh à sa place.

Cependant, leur concurrente Shweta Tiwari était contrariée par la décision car elle estimait que c’était injuste pour Sourabh car il effectuait sa dernière tâche sans effort et il ne devrait donc pas être mis en zone de danger.

La tâche était que les candidats devaient trouver les clés dans une armoire pleine de cafards et de serpents. Ce sont Anushka Sen et Meheck Chahl qui ont participé à la tâche en dehors de Sourabh.

Sourabh a pris le temps maximum de 34 minutes pour terminer la tâche et a été éliminé du spectacle.

L’animateur de l’émission lui a alors dit qu’il ne méritait peut-être pas d’être éliminé, mais c’est arrivé car il n’a pas pu survivre à la tâche.

Plus tard, Arjun s’est également excusé auprès de Sourabh et a déclaré: « Je ne sais pas comment je vais compenser cela un jour. Mais je vais essayer. »

Non seulement les fans de Sourabh mais aussi Abhinav Shukla ont ressenti la même chose pour lui car il n’a jamais laissé sa tâche incomplète ou l’a abandonnée tout au long de son voyage. En fait, ils pensaient que c’était Nikki Tamboli qui aurait dû être invitée à effectuer la tâche car elle venait juste de revenir dans l’émission après avoir été éliminée au cours de la première semaine de l’émission.

Pour les non avertis, l’émission Khatron Ke Khiladi, animée par Rohit Shetty, est basée sur l’émission de télévision américaine Fear Factor dans laquelle les participants doivent s’affronter en effectuant des tâches ou des cascades risquées. Les concurrents sont souvent contraints d’affronter leurs peurs alors que les défis testent leurs limites.

La saison 11 a vu certains des visages les plus en vue, notamment Divyanka Tripathi, Rahul Vaidya, Abhinav Shukla, Nikki Tamboli, Shweta Tiwari, Varun Sood, Aastha Gill et Arjun Bijlani, entre autres.