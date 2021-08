‘Khatron Ke Khiladi 11’: Shweta Tiwari s’ouvre sur l’élimination de Sourabh Raaj Jain

L’émission ‘Khatron Ke Khiladi’ est l’une des plus populaires parmi les téléspectateurs. Le spectacle offre une expérience passionnante à la fois au public et aux concurrents en mettant les concurrents au défi de faire face à leurs peurs et de faire leurs preuves.

Shweta Tiwari, qui a récemment été vu dans ‘Khatron Ke Khiladi 11’, a parlé de l’éviction surprenante de Sourabh Raaj Jain dans l’émission.

Interrogée sur l’élimination de Sourabh par le paparazzi, l’actrice a été aperçue avec sa fille Palak Tiwari, à l’extérieur du gymnase.

Elle a déclaré: « C’était un candidat méritant et n’aurait pas dû être éliminé. Mais le format de l’émission était tel qu’il fallait être nominé. Je pense qu’il (Arjun) aurait pu choisir quelqu’un d’autre mais c’est fait maintenant. Nous avons rentre à la maison maintenant. »

Lorsqu’on lui a demandé si les créateurs de la série étaient favorables à Arjun Bijlani, il a répondu non. Elle a partagé: « Je ne pense pas qu’ils favorisent un concurrent en particulier. Mais j’ai senti que dans cet acte, Vishal avait fait mieux. Même Arjun avait perdu dans certaines cascades. »

Shweta a également dit aux paparazzis qu’elle souhaitait à Anushka Sen, qui a fêté son anniversaire aujourd’hui, et que la petite était choyée sur le plateau et qu’elle était la « jaan » de tous.

En ce qui concerne la tâche d’élimination, Arjun Bijlani a sélectionné Sourabh Raaj Jain pour le coup d’élimination. Mehekk Chahal et Anushka Sen étaient ses adversaires. Pour ne pas avoir respecté les règles, Mehekk a écopé d’une pénalité de 5 minutes. Malgré tout, elle a devancé Sourabh.