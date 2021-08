Khatron Ke Khiladi 11 : Saviez-vous que Paras Chhabra a été approchée pour l’émission de téléréalité d’aventure de Rohit Shetty ? | Nouvelles des gens

New Delhi: Paras Chhabra, qui est devenu un nom assez populaire après son passage dans Bigg Boss saison 13, a également été approché pour une émission de téléréalité d’aventure – Khatron Ke Khiladi 11 animée par le réalisateur Rohit Shetty.

Oui, tu l’as bien lu!

Outre Vishal Aditya Singh, Abhinav Shukla, Nikki Tamboli et Rahul Vaidya, c’est Paras qui a été approché par les créateurs du spectacle Bigg Boss.

En parlant à IANS, Paras a expliqué pourquoi il avait rejeté l’offre de ne pas participer à l’émission de téléréalité basée sur les cascades.

Il a déclaré : « J’ai été approché pour Kharon Ke Khiladi mais à ce moment-là, les situations étaient pires et ce n’était pas sûr. A cause de la crise du Covid-19 je ne l’ai pas accepté. Ma mère avait peur que j’y aille dans des moments si difficiles. Elle ne m’a pas permis. »

Partageant son point de vue sur ses projets futurs concernant Khatron Ke Khiladi, Paras a déclaré que s’il en avait l’occasion, il participerait certainement à la saison l’année prochaine. Il a également déclaré qu’il avait toutes les chances de remporter l’émission.

Il a ajouté: «Je vais dans une émission de téléréalité pour établir une référence et gagner des cœurs. Je l’ai fait à Splitsvilla et Bigg Boss également et je le ferai également à Khatron Ke Khiladi.

Pour les non avertis, l’émission de téléréalité d’aventure – Khatron Ke Khiladi 11 animée par le réalisateur Rohit Shetty est actuellement diffusée à la télévision. Le tournage de cette saison a été réalisé au Cap, en Afrique du Sud.

La saison 11 a certains des visages les plus en vue, notamment Divyanka Tripathi, Rahul Vaidya, Abhinav Shukla, Nikki Tamboli, Shweta Tiwari, Varun Sood, Aastha Gill et Arjun Bijlani, entre autres.

Cependant, Nikki Tamboli a été éliminée de l’émission dès la première semaine.