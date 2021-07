New Delhi: Dans la nouvelle promo passionnante de Khatron Ke Khiladi 11, le chanteur Rahul Vaidya et l’acteur Abhinav Shukla ont été vus se rapprocher et passer du temps ensemble, ce qui est surprenant compte tenu de leur relation tumultueuse. À chaque épisode de la série, les tâches deviennent plus difficiles et plus aventureuses que jamais. Cette fois, nous verrons le travail d’équipe de Rahul Vaidya et Abhinav Shukla alors qu’ils tentent de terminer leur tâche tout en étant entourés de dizaines d’insectes.

Dans la promo, nous voyons Rahul et Abhinav avec la tête enfermée dans une boîte alors que leurs mains sont liées. Pour pimenter le défi, la boîte est remplie d’énormes insectes que l’on voit ramper sur leur visage. On voit le duo se passer une clé uniquement avec la bouche et se rapprocher vraiment l’un de l’autre pendant le processus.

L’Instagram officiel de Colors TV a partagé la promo et a écrit dans la légende, « ne badhaaya khatron ka dose, idhar @ashukla09 aur @rahulvaidyarkv aagaye kuch zyaada salut close. Dekhiye Khatron Ke Khiladi Saison 11, har Sat-Sun, raat 9:30 baje sirf #Couleurs par. #KKK11 À tout moment sur @voot »

Découvrez la promo intéressante:

Au cours de leur passage sur Bigg Boss 14, Rahul et Abhinav avaient beaucoup d’animosité entre eux car ils ne se voyaient même pas dans les yeux. Cependant, il semble qu’ils aient maintenant dépassé leurs différences passées. Cela ne signifie pas, comme leurs interviews, qu’ils sont de bons amis.

L’émission Khatron Ke Khiladi, animée par Rohit Shetty, est basée sur l’émission de télévision américaine Fear Factor dans laquelle les participants doivent s’affronter en effectuant des tâches ou des cascades risquées. Les concurrents sont souvent contraints d’affronter leurs peurs alors que les défis testent leurs limites.