Khatron Ke Khiladi 11 : Nikki Tamboli se fait éliminer dès la première semaine après avoir abandonné plusieurs tâches ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’émission de téléréalité basée sur les cascades la plus attendue Khatron Ke Khiladi 11 a été créée le samedi 17 juillet. L’émission a connu de nombreux hauts et bas au cours de ses premiers épisodes du week-end. Au cours des épisodes, le concurrent a été vu effectuer les cascades casse-cou.

Alors que Divyanak Tripathi et Sana Makbul ont réussi à impressionner l’hôte Rohit Shetty, c’est Nikki Tamboli qui a eu le « fond de la peur » pour avoir avorté non pas une mais plusieurs tâches.

Elle était en bas avec Rahul Vaidya, Vishal Aditya Singh et Anushka Sen. Mais plus tard, elle a également abandonné sa dernière tâche et a dû dire au revoir au spectacle.

Eh bien, tout a commencé avec Vishal qui a la phobie de l’eau et a abandonné la tâche aquatique où il était accroché à une roue en mouvement et il a dû se déverrouiller alors qu’il était sous l’eau. Il n’a pas pu accomplir la tâche alors que Sana Makbul a excellé dans la tâche en seulement 36 secondes. Bien que Rahul ait effectué la tâche, mais il a mis plus de 5 minutes pour la terminer et s’est donc retrouvé dans la zone de danger.

Plus tard, tous les concurrents qui se trouvaient dans la zone de danger ont reçu la tâche de se sauver. Dans la nouvelle tâche de survie, les crawlies/animaux sont placés sur les concurrents alors qu’ils sont sous l’eau. Alors que Nikki a encore une fois abandonné la tâche sans même l’exécuter complètement, c’est Anushka qui a terminé la tâche avec brio.

Après avoir vu tout cela, Rohit ne pouvait pas contrôler sa colère contre Nikki pour ne même pas avoir essayé la tâche et être en mode panique tout le temps.

Plus tard, Rohit a également révélé qu’un autre concurrent, Varun Sood, avait fait une remarque à Nikki en disant qu’il deviendrait chauve si Nikki atteignait la finale et qu’elle se blessait et commençait à se disputer avec lui.

Rohit l’interrompt et dit à Nikki que se faire éliminer dès la première semaine est une « énorme honte » car plus que quiconque, sa famille et ses amis la taquineront.

Eh bien, ce n’est pas la fin, Rohit a encore fait de son mieux pour sauver Nikki et lui a donné une dernière chance de survie, mais elle a également abandonné la tâche pour la troisième fois. Rohit lui a alors dit qu’elle ne comprenait pas la valeur de telles opportunités et a déclaré son expulsion.