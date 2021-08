Khatron Ke Khiladi 11 : excusez-vous auprès des tendances de Rahul Vaidya alors qu’Arjun Bijlani se moque de lui et de Shweta Tiwari | Nouvelles télévisées

New Delhi: Les gens sont à nouveau mécontents de l’acteur Arjun Bijlani, qui participe à l’émission de téléréalité d’aventure animée de Rohit Shetty, Khatron Ke Khiladi 11. Alors que la dernière promo de l’émission tombe, on peut voir Arjun comparer ses co-concurrents Shweta Tiwari et Rahul Vaidya à des animaux. . Alors qu’il compare l’esprit de Shweta à celui d’un renard, il dit que le visage de Rahul ressemble à Hyène.

« Yahaan aise ajeebo gareeb praani hai aapke à hosh ud jaayenge. Vo dekiye vo hai Shweta chalak lomdi ki tarah jise angoor nahi milte matlab agar stunt mein jeet nahi milti pour utiliser angoor khatte lagte hain », peut-on voir Arjun dire dans le clip vidéo. En parlant de Rahul, l’acteur dit : « Rahul ki shakal lakadbagge (Hyena) jaisi hai. Baaki usme aisi koi qualité nahi hai.

Découvrez le clip promotionnel :

Cela n’a pas été bien accueilli par les internautes, qui sont en colère contre Arjun pour avoir humilié Rahul. « Absolument honteux et donc en dessous de la ceinture Supprimez cette vidéo dès que possible. EXPOSEZ-VOUS À RAHUL VAIDYA », a tweeté un utilisateur, tandis qu’un autre a écrit: « Restez dans vos limites tout en faisant des blagues non seulement dans cette émission, mais cela s’est également produit dans bb, eijaz n’a même pas été invité à faire honte au corps le week-end ka war @ColorsTV S’excuser À RAHUL VAIDYA ».

Découvrez quelques-uns des tweets :

Restez dans vos limites tout en faisant des blagues non seulement dans cette émission, mais cela s’est également produit dans bb, eijaz n’a même pas été invité à faire honte au corps le week-end ka war @ColorsTV

S’excuser auprès de RAHUL VAIDYA (@rkvophile) 2 août 2021

Absolument honteux et donc en dessous de la ceinture

Supprimez cette vidéo au plus vite. S’excuser auprès de RAHUL VAIDYA https://t.co/ImaBSfsoQr – Sreeya Reddy (@sreeya_reddy26) 2 août 2021

Kal ko Mazak Ke Liye Ke Liye Ye Log Kisi Bhi Avait-il emmené Jayege à Chalega Kya ? Il y a une différence entre le divertissement et l’humiliation corporelle et dégrader quelqu’un.@ColorsTV devrait le savoir. S’excuser auprès de RAHUL VAIDYA – Shubham Tharwani (@ShubhamTharwani) 2 août 2021

Auparavant, les internautes étaient mécontents d’Arjun qu’il ait utilisé sa médaille K pour obtenir l’immunité et qu’il ait choisi son compatriote Sourabh Raaj Jain pour effectuer la cascade d’élimination, ce qui a conduit à sa sortie de la compétition.