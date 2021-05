Khatron Ke Khiladi 11: De Rahul Vaidya, Abhinav Shukla à Aastha Gill – Consultez la liste FINALE des candidats! | Actualités télévisées

New Delhi: La 11e saison de l’émission de télé-réalité Khatron Ke Khiladi débutera bientôt le tournage alors que de nombreux concurrents se sont envolés pour Cape Town jeudi 6 mai. De nombreux visages populaires rejoindront l’audacieuse émission de télévision et les fans sont ravis de voir comment ils surmonteront leurs peurs.

Des acteurs tels que Nikki Tamboli, Divyanka Tripathi Dahiya, Arjun Bijlani, Rahul Vaidya, Abhinav Shukla, Vishal Aditya Singh, Aastha Gill, Anushka Sen, Sana Makbul, Sourabh Raaj Jain, Varun Sood, Mahek Chahal. Beaucoup de concurrents tels que Nikki Tamboli, Rahul Vaidya, Abhinav Shukla ont également été vus dans l’émission de télé-réalité controversée Bigg Boss 14 et il sera intéressant de voir leur dynamique alors qu’ils se réunissent dans l’émission d’aventure.

Jetez un œil à la liste des concurrents et à leur préparation avant le spectacle:

1. Rahul Vaidya: Le finaliste de Bigg Boss 14 a été repéré à l’aéroport de Cape Town jeudi 6 mai avec sa petite amie Disha Parmar qui l’a déposé.

2. Nikki Tamboli: Malgré le décès récent de son frère, Nikki s’est courageusement levée et a décidé de remplir ses engagements professionnels. Dans un post Instagram à ce sujet, elle a mentionné qu’elle a toujours été fidèle à son travail et que malgré la perte tragique à laquelle ils ont été confrontés, sa famille veut qu’elle réussisse et réalise ses rêves.

3. Divyanka Tripathi Dahiya: L’actrice de ‘Yeh Hai Mohabbatein’ a également été vue partant pour Cape Town avec son mari Vivek Dahiya.

4. Arjun Bijlani: L’acteur de télévision Bijlani qui est apparu dans plusieurs émissions telles que Miley Jab Hum Tum, Meri Aashiqui Tum Se Hi, Naagin, Kavach, Pardes Mein Hai Mera Dil et Ishq Mein Marjawan, participera à Khatron Ke Khiladi 11. Jeudi 6 mai ), il a été aperçu à l’aéroport en pantalon de survêtement et posant pour les paps avant de s’envoler pour Cape Town.

5. Abhinav Shukla: La star de Bigg Boss 14 continuera sa série d’émissions de télé-réalité en rejoignant Khatron Ke Khiladi 11 et en embrassant son côté aventureux.

6. Vishal Aditya Singh: L’acteur de télévision populaire pour ses rôles dans Begusarai, Chandrakanta et participant à Box Cricket League, rejoindra ses confrères contemporains au Cap. Jeudi 6 mai, l’acteur s’était rendu sur Instagram pour partager un aperçu de l’aéroport avant le décollage de son vol.

7. Aastha Gill: La chanteuse devenue célèbre avec ses chansons ‘Dhup Chik’, ‘Abhi Toh Party Shuru Hui Hai’, ‘DJ Wale Babu’, ‘Buzz’ et ‘Naagin’, entrera pour la première fois dans le monde de la télé-réalité avec Khatron Ke Khiladi 11.

8. Anushka Sen: Elle a commencé sa carrière en tant qu’enfant actrice dans ‘Yahaan Main Ghar Ghar Kheli’, puis a été catapultée à la gloire avec l’émission ‘Baal Veer’. Elle a également joué dans le film de Bollywood «Crazy Cukkad Family». La talentueuse actrice est l’une des candidates de la 11e saison de Khatron Ke Khiladi et s’était récemment rendue sur Instagram pour publier ses photos en vol alors qu’elle se rendait au Cap.

9. Sana Makbul: Le ‘Kitani Mohabbat Hai’ et ‘Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon?’ L’actrice embrassera son côté casse-cou en embarquant à bord de Khatron Ke Khiladi 11.

dix. Sourabh Raaj Jain: L’acteur de télévision devenu célèbre avec l’émission Mahabharat. Kasamh Se, Uttaran, Chandragupta Maurya et Patiala Babes participeront ensuite à la passionnante émission de téléréalité Khatron Ke Khiladi 11.

11. Varun Sood: Il est populaire pour son apparition dans des émissions telles que MTV Roadies X2, MTV Splitsvilla 9 et MTC Ace of Space saison 1. La star de MTV a également été aperçue à l’aéroport dans une chemise à carreaux rouge alors qu’il se dirigeait vers Cape Town en mai 6 pour commencer à tirer pour Khatron Ke Khiladi 11.

12. Mahek Chahal: Le concurrent de Bigg Boss 5 fera ensuite une apparition dans Khatron Ke Khiladi 11.

L’émission hébergée par Rohit Shetty est basée sur l’émission de télévision américaine Fear Factor dans laquelle les participants sont tenus de s’affronter en effectuant des tâches ou des cascades risquées. Les concurrents sont souvent obligés de faire face à leurs peurs alors que les défis testent leurs limites. Actuellement, la date de sortie de Khatron Ke Khiladi 11 n’a pas été annoncée. Cependant, la liste officielle étant sortie, les fans sont ravis de voir leurs acteurs préférés relever des défis passionnants.