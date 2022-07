Kharkiv a tenté de revenir à la normale. Les bombardements russes ne le laisseraient pas faire.

À seulement 25 miles de la frontière russe, Kharkiv est la deuxième plus grande ville d’Ukraine et a été l’une des plus durement touchées par la guerre. Mais malgré des bombardements incessants, les forces ukrainiennes ont repoussé les troupes russes qui tentaient de s’emparer de la ville et ont finalement poussé nombre d’entre elles hors de la banlieue nord et vers la Russie – un succès limité mais significatif qui offrait la promesse d’un répit aux habitants assiégés de Kharkiv.