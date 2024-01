Kharge écrit à Mamata pour demander la sécurité du Bharat Jodo Nyay Yatra de Rahul Gandhi au Bengale occidental

Craignant des troubles causés par des mécréants lors du Bharat Jodo Nyay Yatra au Bengale occidental, le président du Congrès Mallikarjun Kharge a écrit au ministre en chef Mamata Banerjee pour demander des instructions appropriées pour assurer son passage en douceur à travers l’État et la sécurité des yatris, y compris Rahul Gandhi.

Dans sa lettre, M. Kharge a exprimé sa crainte que certains mécréants tentent de donner une mauvaise image de l’administration de l’État ou de perturber le yatra, comme cela s’est produit dans certains États voisins.

Il a déclaré que le Congrès s’était lancé dans le « Bharat Jodo Nyay Yatra » de Manipur au Maharashtra pour diffuser le message de justice afin de guérir et d’unir la nation.

M. Kharge a déclaré que Rahul Gandhi, qui dirige ce yatra, avait déjà marché de Kanyakumari au Cachemire dans le Bharat Jodo Yatra, a toujours soutenu que les yatras servaient un objectif plus large, celui d’unir les gens qui sont aujourd’hui divisés par le BJP au nom de la religion. , de caste et de croyance et de garantir que les plus faibles bénéficient de la justice sociale, économique et politique.

“C’est pourquoi les yatras sont restés apolitiques et ont attiré des millions de personnes à travers l’Inde, issues de toutes les couches de la société, qui s’identifient à une ‘INDE pour tous’ forte, progressiste et laïque”, a-t-il déclaré.

Le président du Congrès a déclaré que le Bharat Jodo Yatra avait traversé le pays sans aucun incident fâcheux et avait abouti à un rassemblement au Cachemire.

“Cependant, certains mécréants ont pris pour cible l’actuel Bharat Jodo Nyay Yatra dans vos États voisins. Cela a été fait à l’instigation politique, mais nos cadres y ont fait face avec courage.

“Maintenant, le yatra traverse le Bengale au cours des prochains jours. J’ai été informé qu’une fois de plus, certains mécréants pourraient semer le trouble dans le yatra. Je ne suis pas sûr si l’intention est peut-être de montrer l’administration de l’État sous un mauvais jour ou de perturber le fonctionnement de l’État. yatra”, a écrit M. Kharge.

“Je vous écris pour vous demander de bien vouloir émettre des instructions appropriées pour assurer le bon passage du yatra à travers le Bengale et assurer la sécurité des yatris, y compris Shri Rahul Gandhi.

“Je suis conscient que la famille Gandhi et vous partagez des relations très cordiales et vous veillerez à ce que tous les problèmes de sécurité soient traités de manière adéquate. Cependant, j’ai pensé qu’il serait préférable que je vous écrive personnellement pour vous demander la même chose”, a déclaré le Congrès. a déclaré le président.

M. Kharge avait déjà parlé à Mme Banerjee peu après qu’elle ait annoncé que le Congrès de Trinamool se présenterait seul aux élections et que des efforts sont en cours pour établir un lien avec son parti et le Congrès.

Le Bharat Jodo Nyay Yatra est entré dans le Bengale occidental à Cooch Behar le 25 janvier au matin et après une pause de deux jours, il repartirait de Jalpaiguri avec un padayatra.

Le chef du Congrès, Jairam Ramesh, a déclaré que le yatra se dirigerait ensuite vers Siliguri et que M. Gandhi y prendrait la parole lors d’un rassemblement public.

Le 29 janvier, le yatra atteindra Araria dans le Bihar et restera à Araria, Purnia et Kishanganj le 30 janvier, où M. Gandhi prendra la parole lors de rassemblements et de padayatras.

Le 30 janvier, le yatra retournera au Bengale occidental dans la nuit et se rendra dans les districts de Malda, Murshidabad et Birbhum les 30 et 31 janvier, après quoi il se rendra au Jharkhand, a déclaré M. Ramesh.

Il a dit que comme certains examens ont lieu à Siliguri, le padayatra commencera à 14 heures au lieu du matin.

“Kharge ji a parlé au ministre en chef du Bengale occidental et l’a invitée à rejoindre le yatra. Nous pensons que d’après sa déclaration, sa cible est le BJP et qu’elle se bat contre le BJP. Le Congrès veut également vaincre le BJP.

“Le Congrès souhaite que la ministre en chef du Bengale occidental participe au Bharat Jodo Nyay Yatra et nous l’accueillerons. Elle devrait prendre du temps pour le yatra”, a déclaré M. Ramesh.

“La présidente du Congrès, Sonia Gandhi et Rahul Gandhi respectent tous Manmata ji. Et ils savent que nous devons vaincre les forces communautaires et qu’il est important qu’elle soit partenaire de l’alliance de l’opposition”, a-t-il déclaré.

