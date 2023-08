Khaotic sort le clip « Appreciate Me »

Dans l’actualité #BOSSIPSounds, un Amour et hip-hop star fait la une des journaux pour plus que ses moments télévisés qui font la une des journaux. Cette fois, il devient viral pour le clip de son morceau inspiré des afro-beats.

Khaotic, qui a été présenté dans #LHHMIA et maintenant #LHHATL, suscite toujours des réactions sur Twitter pour ses bouffonneries et ses intrigues, et maintenant il reçoit une attention similaire pour son single.

La chanson « Appreciate Me » du rappeur de Miami gagne du terrain sur les réseaux sociaux après que plusieurs célébrités aient essayé d’apprendre la danse qui coïncide avec la chanson.

Plus récemment, Michael Blackson a tenté de suivre les huit chefs d’accusation de Khaotic pendant que les fans regardaient et se joignaient à…

et avant cela, Kandi voulait « se sentir appréciée » alors elle s’est jointe à la fête.

Un communiqué de presse rapporte que « Appreciate Me » est la suite du single « Princess Treatment » de Khaotic qui mettait en vedette une animatrice/compagnon Amour et hip-hop star Sukihana. Le rappeur travaille également sur son album qui sortira plus tard cet été sous Grind Money Global Imprint.

« Ce single est très proche de mon écoute, et j’espère qu’il résonnera auprès de mes auditeurs », avait précédemment déclaré Khaotic à propos du morceau.

« Appreciate Me » produit par Khaotic et 2Kee a accumulé près d’un million de vues sur Youtube via la vidéo produite par Khaotic lui-même et GTFilms.

Regardez le clip vidéo « Appreciate Me » de Khaotic ci-dessous.