Khanun percute la Corée du Sud, renversant des arbres et arrachant des toits

BUSAN, Corée du Sud (AP) – Une forte tempête tropicale s’est abattue jeudi sur les régions côtières du sud de la Corée du Sud, apportant des pluies et des vents intenses qui ont renversé des arbres, arraché des toits et transformé les routes en rivières couleur chocolat alors qu’elle se dirigeait lentement vers le nord vers les grands centres urbains. près de la capitale.

Aucun décès ou blessé lié à la tempête n’a été signalé dans l’immédiat à 11 heures, selon le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. Plus de 10 000 personnes, principalement dans les zones côtières du sud, ont été forcées d’évacuer leurs maisons et leur nombre devrait augmenter.

Les autorités ont fermé des centaines d’autoroutes, de rues et de parcs publics et diffusé des alertes textuelles avertissant des dangers posés par la tempête, Khanun, qui est survenue quelques semaines seulement après que des pluies torrentielles ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain qui ont tué au moins 47 personnes.

Plus de 30 centimètres (12 pouces) de pluie sont déjà tombés dans le sud du continent et les secouristes ont répondu à un nombre croissant d’inondations et de glissements de terrain jeudi après-midi.

Après avoir touché terre vers 9h30 près de la ville portuaire du sud-est de Geoje, Khanun s’est dirigé vers la ville intérieure du sud-est de Daegu à partir de 12h30, montrant une force légèrement diminuée, avec des vents maximaux soufflant à 104 km/h (64 mph) tout en se déplaçant à 38 km/h (23 mph).

Les prévisionnistes disent que Khanun frappera le pays avec des pluies et des vents intenses tout en traversant lentement la péninsule coréenne pendant des heures, son œil effleurant la zone métropolitaine densément peuplée de Séoul où vit la moitié des 51 millions d’habitants de la Corée du Sud. La force de la tempête devrait diminuer lorsqu’elle se déplacera vers la Corée du Nord tôt vendredi, mais les prévisionnistes ont déclaré que la grande région de Séoul ressentirait encore sa force jusqu’à vendredi après-midi.

Depuis mercredi, la tempête a déversé près de 35 centimètres (14 pouces) de pluie dans les villes du sud du continent de Changwon et Yangsan.

À Changwon, les secouristes ont utilisé des cordes pour sauver des piétons piégés dans d’immenses zones de routes inondées et ont répondu à des glissements de terrain qui ont renversé de la terre et d’autres débris sur les autoroutes. Les résidents et les propriétaires de magasins ont bloqué leurs portes avec des sacs de sable tandis que les travailleurs ont établi des boucliers contre les inondations pour protéger un important marché de fruits de mer. À Geoje, des secouristes casqués ont examiné un parking où des véhicules ont été brisés ou endommagés par des briques et d’autres débris apparemment emportés par des vents violents.

Sur la côte de Busan, la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, des vents soufflaient à 126 km/h (78 mph) et plusieurs autoroutes ont été fermées à cause des inondations. Les secouristes vêtus de vêtements de pluie orange ont dégagé des arbres déracinés qui se sont effondrés sur les routes et ont répondu aux murs et clôtures détruits, aux fenêtres brisées et à d’autres dommages. Un parc public de faible altitude dans le quartier Yeonje de la ville a été entièrement submergé par l’eau.

Les villes voisines d’Ulsan, Pohang et Gimcheon ont émis des avertissements d’inondation pour les zones proches des rivières et des ruisseaux qui traversent ses districts urbains.

Plus de 350 vols ont été cloués au sol et près de 500 autoroutes ont été fermées. Les services de ferry ont été interrompus tandis que plus de 60 000 navires de pêche ont été évacués vers le port. Les autorités ont conseillé aux écoles de prendre une journée de congé ou de retarder leurs heures d’ouverture, et ont mis en garde contre d’éventuelles inondations, glissements de terrain et énormes vagues.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min a ordonné aux autorités de restreindre strictement l’accès aux sentiers riverains, aux routes côtières basses et aux tunnels souterrains, et d’évacuer rapidement les maisons au sous-sol ou les maisons près des montagnes dans les zones à risque.

« Si la tempête pénètre dans le pays comme le prédisent les prévisionnistes, aucune région ne sera en sécurité », a déclaré Lee.

Khanun a erré autour des îles du sud du Japon pendant plus d’une semaine, causant des blessures sur les îles d’Okinawa et de Kyushu, coupant l’électricité et perturbant le transit.

Jusqu’à 30 centimètres (12 pouces) de pluie sont attendus à Kyushu et sur l’île voisine de Shikoku jusqu’à jeudi soir, selon l’Agence météorologique japonaise, qui a averti les habitants des coulées de boue, des inondations et des vents violents.

Kim a rapporté de Séoul, en Corée du Sud.

