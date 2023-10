Khankendi a déserté après la victoire de l’Azerbaïdjan sur les séparatistes arméniens | Caractéristiques

Khankendi, Azerbaïdjan – Un silence inquiétant recouvre la place de la plus grande ville de la région du Haut-Karabakh

Des poussettes, des chaises et des cartons vides sont tout ce qui reste sur la place après que plus de 100 000 Arméniens ont fui Khakendi en toute hâte, dernières victimes d’un vieux conflit territorial.

L’Azerbaïdjan a vaincu les forces séparatistes dans la région séparatiste le mois dernier, ce qui a amené les dirigeants arméniens à convenir avec Bakou que le soi-disant État d’Artsakh cesserait d’exister.

Après la défaite des forces séparatistes, les Arméniens de souche du Haut-Karabakh, une partie de l’Azerbaïdjan riche en pétrole et en gaz qui échappait au contrôle de Bakou depuis la dissolution de l’Union soviétique, ont commencé à fuir vers l’Arménie.

Les habitants de Khankendi, craignant d’être persécutés, sont également partis vers l’Arménie voisine, laissant derrière eux leurs maisons et leurs entreprises.

Ils sont partis malgré les assurances de l’Azerbaïdjan quant à leur sécurité et à leur égalité de traitement en tant que citoyens.

Les travailleurs de la Croix-Rouge se trouvent à Khankendi, connue des Arméniens sous le nom de Stepanakert, et proposent d’évacuer ceux qui ne trouvent pas de place dans les bus et les voitures à destination de l’Arménie.

Le personnel de la morgue de la ville est également parti, et même les morts ont été rapatriés en Arménie par la Croix-Rouge.

« Nous continuons de trouver d’autres personnes bloquées pour le moment dans la ville et nous avons une autre préoccupation étant donné que les zones rurales n’ont pas encore été atteintes », Marco Succi de l’équipe de déploiement rapide du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). a déclaré à Al Jazeera.

« Si vous me posez des questions sur les besoins immédiats, ce sont l’électricité, l’eau et le gaz pour [the] l’hiver prochain. Le CICR a travaillé avec les autorités azerbaïdjanaises et se réjouit de travailler avec elles », a-t-il ajouté.

Les chiots, laissés exposés aux éléments, courent vers tous ceux qu’ils voient sur la place, dans l’espoir d’être nourris. Les chevaux errent sur les routes, perdus sans leurs maîtres, leurs sabots sur le tarmac brisant le silence.

De temps en temps, une ambulance parcourt les rues balayées par le vent, à la recherche de toute personne ayant besoin d’une assistance médicale.

C’est une scène qui se répète dans toute la ville.

Une colère palpable

Même les soldats de la paix russes, déployés au Haut-Karabakh depuis la fin de la précédente guerre dans la région en 2020, ont quitté certains de leurs points de contrôle dans la ville.

Mais pour les Arméniens dont les familles habitent la région depuis des siècles, partir n’est pas un choix facile. Rassemblés à un point d’étape pour sortir de Khankendi, la colère est palpable dans leurs voix.

« C’est notre ville », a déclaré un homme à Al Jazeera alors qu’il montait dans le bus prêt à être emmené en Arménie.

Le point d’étape est également un lieu où les très rares Arméniens qui souhaitent rester disent au revoir à leur famille et à leurs amis qui partent.

« Je veux vivre ici avec tout le monde, j’ai des amis azerbaïdjanais qui me disent que je ne devrais pas partir, alors je reste ici », a déclaré à Al Jazeera un homme d’âge moyen alors qu’il discutait avec un Azerbaïdjanais.

La nouvelle administration azerbaïdjanaise de la ville a déclaré à Al Jazeera qu’elle avait créé un centre d’enregistrement, fourni des ambulances, réorganisé les réseaux mobiles et connecté la ville au réseau électrique azerbaïdjanais.

L’Azerbaïdjan affirme vouloir restaurer Khankendi après 30 ans de conflit et d’occupation et espère que les anciens habitants du Nagarno-Karabakh reviendront.

« Au cours des 30 dernières années, l’Azerbaïdjan a souffert de l’occupation. Environ un million d’Azerbaïdjanais sont devenus des réfugiés et des déplacés internes et ont quitté cette région », a déclaré à Al Jazeera Aykhan Hajizada, porte-parole du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, faisant référence aux personnes déplacées à l’intérieur du pays. La population du Haut-Karabakh était majoritairement arménienne, mais l’Arménie s’est emparée d’autres parties de l’Azerbaïdjan après la première guerre du Haut-Karabakh et de nombreux Azerbaïdjanais ont fui l’occupation.

« Aujourd’hui, grâce aux mesures antiterroristes prises 24 heures sur 24 par l’Azerbaïdjan, l’Azerbaïdjan a enfin restauré sa souveraineté sur ses territoires. Nous appelons désormais la population arménienne à revenir. Nous sommes prêts à accueillir la population arménienne », a ajouté Hajizada.

À Khankendi, il est clair que la ville aura besoin de plus que ces assurances pour véritablement se reconstruire. Les Arméniens de souche devront avoir la certitude qu’ils sont en sécurité en Azerbaïdjan. Dans les rues désertes de Khankendi, cette confiance n’est pas visible pour le moment.