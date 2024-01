Khan Younis : l’ONU affirme que des explosions ont tué neuf personnes dans un abri à Gaza alors que les combats font rage

Il ya 1 heure

Légende, L’école de formation de l’UNRWA héberge 800 personnes (photo d’archives)

Neuf personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées par des explosions dans un complexe de l’ONU abritant des civils déplacés à Khan Younis, dans le sud de Gaza, a indiqué l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

L’UNRWA a indiqué que deux obus de char ont touché l’école de formation située à l’ouest de la ville, où se réfugiaient 800 personnes.

Israël n’a pas commenté spécifiquement les explosions mais a déclaré que ses forces opéraient dans la zone environnante.

Ses troupes ont encerclé la ville et ont ordonné aux personnes qui s’y trouvaient encore de partir.

Le directeur de l’UNRWA à Gaza, Thomas White, a déclaré sur X, anciennement Twitter, que son centre de formation de Khan Younis avait été touché lors des combats et a ajouté qu’il y avait eu « des pertes massives ».

Il a déclaré à CNN que les explosions ont frappé un bâtiment de menuiserie après deux jours de combats autour du centre, alors que le personnel de l’ONU n’avait pas pu s’y rendre.

“Nous sommes en contact permanent avec l’armée israélienne, qui a assuré que les personnes se trouvant dans les installations protégées (…) étaient en sécurité”, a-t-il ajouté.

“La réalité est que des vies ont été tuées dans et autour de ces installations ces derniers jours.”

Cela survient alors que de violents combats font rage dans le sud de Gaza, notamment dans le camp de réfugiés densément peuplé de Khan Younis, situé à proximité immédiate du centre de formation de l’UNWRA.

L’armée israélienne a déclaré que les forces israéliennes étaient “localisées autour du camp, dans la partie ouest, et ont commencé à opérer à l’intérieur”.

Il a indiqué qu’ils faisaient partie d’une « manœuvre divisionnaire » autour de l’ouest de Khan Younis pour démanteler « le cadre militaire du Hamas ».

“La manœuvre se poursuivra contre des cibles militaires situées dans la zone, des avant-postes, des infrastructures et des centres de commandement et de contrôle”, a-t-il ajouté, ajoutant que le Hamas “exploitait” cette zone densément peuplée, ainsi que ses abris et ses hôpitaux.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que plus de 200 Palestiniens avaient été tués au cours des dernières 24 heures, au milieu de combats parmi les plus violents jamais vus dans la campagne israélienne visant à détruire le Hamas.

Israël a lancé son invasion de Gaza quelques jours après que le Hamas ait tué plus de 1 300 personnes et pris plus de 250 otages lors de ses attaques du 7 octobre en Israël.

Depuis, plus de 25 700 personnes ont été tuées à Gaza, selon le ministère de la Santé.

Source des images, Getty Images Légende, Une photo prise depuis Rafah montre de la fumée s’échappant de Khan Younis lors du bombardement israélien jeudi.

Entre-temps, de violents combats ont été signalés à proximité des hôpitaux de Khan Younis, notamment à Nasser et à Al-Amal, et des informations font état de Palestiniens tentant de fuir, a indiqué l’agence humanitaire des Nations Unies, OCHA.

“Personne ne peut entrer ou sortir [Nasser Hospital] en raison des bombardements en cours”, a déclaré OCHA, citant des médecins qui ont également signalé que le personnel creusait des tombes sur le terrain de l’établissement “en raison du grand nombre de morts attendus”.

Mardi, l’armée israélienne a donné de nouveaux ordres d’évacuation pour une partie de Khan Younis qui, selon l’OCHA, abrite 500 000 personnes, dont les quatre cinquièmes ont été déplacées d’autres parties de Gaza.

Des appels internationaux répétés ont été lancés pour qu’Israël cesse ses bombardements sur l’enclave depuis des mois.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réitéré qu’Israël poursuivrait les combats à Gaza jusqu’à ce que le Hamas soit renversé et que les otages israéliens restants pris par le Hamas le 7 octobre soient rapatriés.

Un civil portant un drapeau blanc abattu

Lundi, un caméraman de la chaîne britannique ITV News a filmé un civil palestinien abattu dans une rue à environ 1,7 km au sud du refuge de l’UNRWA.

On voit cinq hommes se diriger vers la zone de combat en tenant un drapeau blanc, avant qu’une rafale de coups de feu ne retentisse et que l’un d’eux ne tombe au sol. On ne sait pas qui a ouvert le feu.

Le Parlement britannique a demandé mardi au Premier ministre Rishi Sunak si de telles images l’inciteraient à faire pression en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza.

Il a répondu : « Personne ne veut voir ce conflit durer plus longtemps que nécessaire et nous souhaitons une pause humanitaire immédiate et durable. »

Mardi matin, un haut responsable palestinien familier avec les pourparlers en cours au Caire a déclaré à la BBC que les médiateurs égyptiens avaient fait une nouvelle proposition au Hamas pour mettre fin à la guerre.

Selon le responsable, une nouvelle proposition en cinq étapes commencerait par une trêve humanitaire en échange de la libération des civils israéliens retenus en otage par le Hamas.

Le principal point de friction serait de savoir à quel moment les troupes israéliennes se retireraient de Gaza.

Abdul Fattah al-Sisi, le président égyptien, a entre-temps accusé Israël de retarder délibérément les livraisons d’aide au poste frontière de Rafah avec Gaza afin d’accroître la pression sur le Hamas.

Il a déclaré à un rassemblement de responsables militaires et étatiques que les longues inspections israéliennes signifiaient que seulement un tiers du nombre habituel de camions d’aide entraient sur le territoire.