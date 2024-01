Khan Younis : des « pertes massives » lors de l’attaque d’un abri de l’ONU au milieu d’intenses combats à Gaza

CNN

Un bâtiment abritant des centaines de personnes déplacées dans la ville de Khan Younis a été touché mercredi par des tirs de chars israéliens, selon l’ONU, alors que les forces israéliennes intensifiaient leurs attaques sur le sud de Gaza, forçant des flots de Palestiniens à fuir le quartier.

Des guirlandes de fumée planaient au-dessus de l’abri de l’ONU, après qu’un énorme incendie se soit déclaré au centre de formation de l’UNRWA Khan Younis, a montré une vidéo obtenue par CNN.

« Des bâtiments en feu et de nombreuses victimes. L’accès sécurisé vers et depuis le centre est refusé depuis deux jours. Les gens sont piégés », a déclaré Thomas White, directeur des affaires de l’UNRWA, sur X.

Au moins neuf personnes ont été tuées et 75 autres blessées, a déclaré White, ajoutant qu’une équipe de son agence et de l’Organisation mondiale de la santé tentait d’atteindre le site. Il a précisé que le bâtiment abrite 800 personnes. Le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré sur X que l’ensemble du centre de formation Khan Younis, l’une des plus grandes installations de l’UNRWA à Gaza, abritait 30 000 personnes et était clairement identifié comme site de l’ONU.

Dans un communiqué, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré qu’elles avaient « actuellement » exclu que l’incident soit « le résultat d’une frappe aérienne ou d’artillerie de Tsahal ».

Il a indiqué qu’un « examen approfondi des opérations des forces dans les environs était en cours », ajoutant qu’il « examinait la possibilité que la frappe soit le résultat de tirs du Hamas ».

La semaine dernière, Tsahal a intensifié son offensive sur Khan Younis, où des installations médicales abritant des civils déplacés et des agents de santé ont été installées. été battu. Le Tsahal maintient des militants du Hamas sont présents dans les hôpitaux de la région. Les agences humanitaires affirment que le siège a bloqué des opérations humanitaires cruciales.

L’armée israélienne a lancé sa campagne à Gaza dans le but déclaré d’éliminer le Hamas, après que plus de 1 200 personnes ont été tuées et plus de 250 kidnappées lors des attaques du groupe militant contre Israël le 7 octobre, selon les autorités israéliennes.

Depuis lors, les bombardements et le siège de l’enclave ont décimé des pans entiers du territoire, réduisant les réserves de nourriture, de carburant et d’eau et exposant plus de 2,2 millions de civils à la famine, à la déshydratation et aux maladies.

Mardi, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres prévenu que Les Palestiniens de Gaza « sont confrontés à des conditions inhumaines et sordides, luttant simplement pour survivre une autre journée sans abri adéquat, sans chauffage, sans installations sanitaires, sans nourriture et sans eau potable ».

Les attaques israéliennes contre l’enclave palestinienne ont fait au moins des morts 25 700 personnes, et 63 740 autres blessés, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza. CNN ne peut pas vérifier les chiffres de manière indépendante en raison des difficultés liées aux reportages depuis la zone de guerre.

Fatima Chbair/AP Les Palestiniens se rassemblent autour des corps de ceux qui ont été tués lors de l’offensive terrestre israélienne et du bombardement de Khan Younis, devant une morgue à proximité de Rafah, dans le sud de Gaza, le 24 janvier.

Les responsables de la santé et les ambulanciers palestiniens ont également signalé que des chars et des drones d’attaque israéliens avaient tiré sur des personnes tentant de fuir les environs des hôpitaux Amal et Nasser à Khan Younis.

Le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza a déclaré que les forces israéliennes ont encerclé le complexe médical Nasser, coupant ainsi les approvisionnements cruciaux en médicaments, en nourriture et en carburant.

“Des centaines de patients infectés et de femmes enceintes sont confrontées à de graves complications”, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf Al-Qudra.

La Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) a déclaré que les forces israéliennes « encerclent » leur quartier général et l’hôpital Al-Amal et ont imposé des « restrictions de mouvement autour du bâtiment et de l’hôpital ».

Six personnes ont été tuées mercredi dans des attaques contre Khan Younis, a ajouté le PRCS, dont trois avaient été « ciblées » à l’entrée de leur quartier général.

Les chars israéliens ont également encerclé l’enceinte de l’université Al-Aqsa dans la ville où des milliers de personnes se sont réfugiées, a rapporté l’agence de presse palestinienne WAFA. Il a indiqué que des civils avaient été pris pour cible ailleurs dans le sud de Gaza au cours des dernières 24 heures.

Quatre civils, dont un enfant, ont été tués lors d’une attaque israélienne contre une « aire de repos » dans la ville côtière d’Al-Mawasi, et un homme fuyant les combats à Khan Younis a été heurté dans sa voiture, a rapporté WAFA.

Les forces israéliennes ont mené « de nombreux raids aériens intenses, décrits comme des « ceintures de feu », pour accompagner leur incursion terrestre, qui s’est étendue jusqu’à l’ouest de Khan Younis », a déclaré une ONG basée à Genève qui défend les droits de l’homme dans la région, Euro- L’Observatoire méditerranéen des droits de l’homme, a déclaré mercredi

Euro-Med HR a rapporté que les abris abritant « des dizaines de milliers » de personnes déplacées dans la partie occidentale de Khan Younis et à Al-Mawasi sont assiégés par l’armée israélienne.





03:04 – Source : CNN Une jeune fille enterrée les mains dans le sable alors que l’offensive israélienne frappe Khan Younis

L’armée israélienne a déclaré qu’elle continue d’opérer à Khan Younis, où elle poursuit « des cibles militaires, des avant-postes, des infrastructures et des centres de commandement et de contrôle », et a déclaré que l’opération se poursuivrait pendant « plusieurs jours ».

« L’équipe de combat de la brigade est située autour du [Khan Younis] camp, dans la partie ouest, et ont commencé à opérer à l’intérieur de celui-ci. La manœuvre se poursuivra contre des cibles militaires qui se trouvent dans la zone, des avant-postes, des infrastructures et des centres de commandement et de contrôle », a déclaré Tsahal.

« Il y a une zone avec des abris, il y a plusieurs hôpitaux, plusieurs sites sensibles. Nous avons vu des terroristes utiliser ces sites. Il y a presque une semaine, nous avons vu un lancement depuis l’hôpital Nasser, il y a des terroristes localisés dans ces hôpitaux.

“Cette opération se poursuivra pendant plusieurs jours jusqu’à ce que nous maximisions les résultats obtenus : le démantèlement du cadre militaire du Hamas et des bastions du Hamas, que nous sommes tenus de démanteler complètement”, a ajouté l’armée israélienne.

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante les détails opérationnels rapportés par Tsahal. CNN a demandé aux FDI de commenter si leurs forces avaient encerclé les hôpitaux Nasser et Amal.

Des milliers de personnes déplacées



Alors que Tsahal encerclait la ville de Khan Younis, des milliers de Palestiniens se sont déplacés vers le sud. vers Rafahprès de la frontière avec l’Égypte, où 1,3 million de personnes ont été déplacées, selon l’ONU.

Une vidéo de CNN enregistrée lundi montre des personnes déplacées assises au bord des rues et à proximité du bord de mer alors qu’elles se dirigent vers l’ouest et le sud. L’armée israélienne a ordonné aux civils de quitter plusieurs quartiers de la ville et de ses environs et de se diriger vers la côte, qu’elle a décrite à CNN comme « plus sûre ».

La vidéo montre des voitures, des camions et des tracteurs transportant des familles et leurs biens essentiels, tels que des couvertures, des matelas et de la nourriture. Mais beaucoup marchaient.

Hisham Sayegh a dit qu’il en avait vu quatre des gens tuésce qui l’a contraint à partir avec sa famille alors que les bombardements dans la zone s’intensifient.

« Il y a des morts sur le terrain. Nous les avons laissés derrière nous. Il y a des gens tués à l’intérieur des maisons », a déclaré Sayegh. “Nous nous attendions à mourir à tout moment.”

Jamal al Rozzi, un travailleur humanitaire déplacé près de Khan Younis, a déclaré qu’il avait été contraint de fuir vers Rafah mercredi après de violents bombardements dans la région.

“Nous avons passé trois nuits horribles”, a déclaré à CNN Al Rozzi, directeur exécutif de la Société nationale pour la réadaptation, dans un message vocal.

« Nous avons dû évacuer à nouveau… parce que la zone où nous nous trouvions était bombardée », a-t-il déclaré. “C’était un bombardement intense et nous n’y étions guère en sécurité.”