Qui est Khan monsieur? C’est une question que beaucoup ont posée ces derniers jours après que plusieurs vidéos d’un «professeur en ligne» populaire du Bihar faisant des remarques communément répandues contre les musulmans sont devenues virales. Bien que ce ne soit pas le vrai nom de l’homme, « Khan Sir » est à la mode sur les réseaux sociaux depuis quelques jours pour toutes les mauvaises raisons. Dans les vidéos, Khan sir semble donner des leçons mais utilise un langage extrêmement grossier et islamophobe tout en parlant des musulmans ou de l’islam. Plusieurs hashtags cherchant à l’arrestation de l’homme ont également commencé à circuler et beaucoup ont mis en doute sa religion, alléguant que malgré le nom de « Khan », un titre musulman, l’homme n’était pas en fait musulman mais un homme hindou nommé Amit Singh Alors que le vrai nom de Khan Sir et l’emplacement reste inconnu, voici ce que nous savons de l’homme jusqu’à présent.

Qui est Khan Sir?

L’homme qui s’appelle «Khan monsieur» dirige une chaîne YouTube appelée «Khan GS Research Center» dans laquelle il donne des cours de «sciences générales» aux étudiants. Un rapide coup d’œil à la chaîne révèle des vidéos «éducatives» sur plusieurs sujets tels que le fonctionnement des médicaments Covid-19 comme Remdisivr, ce qu’est le conflit israélo-palestinien. Il a également des vidéos expliquant la guerre Inde-Pakistan de 1971, les réformes agricoles 2020 et une foule d’autres sujets d’actualité. Bien qu’il soit relativement inconnu dans les médias sociaux grand public, «Khand monsieur» semble profiter d’une niche en ligne. Sa chaîne YouTube compte 9,4 millions d’abonnés et ses vidéos obtiennent des millions de vues. Son style d ‘«enseignement» est familier et anecdotique. Une recherche sur Google a révélé que le «Khan GS Research Center» est situé à Patna, Bihar.

Pourquoi Khan monsieur devient-il viral?

Au cours des derniers jours, certains extraits de ces «vidéos éducatives de« Khan sir »ont fait surface sur les réseaux sociaux et ont commencé à susciter l’indignation. Dans tous les clips, on peut voir «Khan monsieur» faire des commentaires offensants et stéréotypés sur les musulmans afin de faire valoir un point. Beaucoup ont depuis partagé les clips en ligne et ont appelé Khan chacha pour avoir rendu islamophobe commentaires reliant les musulmans au terrorisme, à l’analphabétisme et à la surpopulation. Plusieurs hashtags tels que ArrestKhanSir ‘ont également été à la mode.

Khan monsieur ou Amit Singh?

Au milieu de l’indignation, les critiques ont affirmé que «Khan monsieur» n’était en effet pas musulman mais était plutôt un homme hindou nommé «Amit Singh». Plusieurs médias sociaux traitent des photos et des vidéos partagées de lui participant à des festivals hindous et admettant que son nom était « Amit Singh » à la banque. Cependant, dans une vidéo de suivi, Khan Sir lui-même a déclaré qu’il n’était pas Amit Singh. En référence à vidéos étant diffusé dans lequel il dit lui-même son nom est Amit Singh, l’homme dit qu’il avait plaisanté et que son nom n’était pas Amit Singh. Il a également confirmé que son titre était bien «Khan» et a ajouté qu’il avait publié plusieurs livres sous le nom de «Khan monsieur». Il a déclaré que plusieurs auteurs n’étaient jamais connus par leurs prénoms et que même sa carte panoramique et d’autres documents étaient sous le nom de «Khan». Il n’a fourni aucune autre preuve de son identité et nombre d’entre eux ne sont toujours pas convaincus. Abordant les accusations d’islamophobie, l’homme a déclaré que dans les vidéos, il ne parlait pas de tous les musulmans mais uniquement des Pakistanais.

le vidéo a reçu plus de 10 millions de vues.

