Khan Chacha de Delhi inondé de critiques négatives après que le propriétaire ait découvert des concentrateurs d’oxygène

Vendredi dernier, la police de Delhi a mené des descentes dans deux restaurants haut de gamme du marché Khan de Lutyen Delhi et a récupéré 105 concentrateurs d’oxygène. Les flics ont déclaré que 96 concentrateurs d’oxygène avaient été récupérés au restaurant Khan Chacha et neuf avaient été saisis au restaurant de la mairie, tous deux situés dans le même quartier. Au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus dans la ville et les environs, une pénurie d’installations médicales telles que des concentrateurs d’oxygène a incité des personnes malhonnêtes et sans scrupules à les accumuler puis à les vendre à des prix exorbitants.

Le commissaire adjoint de police (sud) Atul Kumar Thakur a déclaré que Navneet Kalra est le propriétaire des restaurants et que son téléphone portable est éteint et qu’il est actuellement en fuite. Quatre hommes, identifiés comme Gaurav, Satish Sethi, Vikrant et Hitesh, ont également été arrêtés dans le restaurant.

Le restaurant gastronomique haut de gamme est fréquemment visité par les riches et célèbres de Delhi et est largement connu pour sa cuisine Mughlai. Mais suite à la récupération des concentrateurs d’oxygène et à l’arrestation des personnes impliquées, les gens ont commencé à poster critiques négatives sur le restaurant sur les sites de livraison de nourriture.

Un utilisateur a déclaré: «Acte inhumain du restaurant. Arrêtez Khan Chacha! Ne jamais visiter ou commander à nouveau. Va le boycotter complètement. »

Un autre a posté: «L’endroit est une honte pour l’humanité et devrait être fermé avec sa direction emprisonnée pour avoir causé la mort de centaines d’innocents. Jamais plus tu n’obtiendrais un sou de moi. «

«Chaîne de restaurants pathétique car même à l’heure actuelle, ils ne se soucient que de gagner de l’argent et pour cela, ils ne se soucient même pas de savoir si les gens meurent. Tenir un concentrateur d’oxygène pour gagner plus d’argent est sérieusement le plus grand crime dans la situation actuelle », a déclaré un autre.

Un critique a même déclaré que la plate-forme de livraison de nourriture Zomato devait boycotter le restaurant. «Zomato doit boycotter ce restaurant. Le propriétaire de ce restaurant est responsable de la mort de nombreux patients covidés en accumulant de l’oxygène. «

Un autre a déclaré que les propriétaires avaient perdu leur humanité. «Un endroit qui pillait les gens et vendait de l’oxygène à un prix 4 fois plus élevé qu’il ne l’était pour de vrai. Un endroit où personne ne devrait jamais entrer pour manger car il a perdu l’humanité! «

Selon la police de Delhi, les concentrateurs d’oxygène récupérés avaient été importés de Chine par une entreprise. Le coût d’un concentrateur d’oxygène était compris entre 16 000 et 22 000 roupies. Certains d’entre eux avaient une capacité de cinq litres tandis que d’autres étaient de neuf litres. La police a déclaré, selon tous les accusés, qu’ils vendaient les machines dans une fourchette de prix allant de 50 000 à 70 000 roupies.

