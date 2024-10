Khamzat Chimaev appelle de manière sensationnelle Alex Pereira pour un combat à succès contre l’UFC après avoir démantelé Robert Whittaker au premier tour

Khamzat Chimaev souhaite mettre la main sur Alex Pereira, le grappler suédois estimant avoir les éléments nécessaires pour soulager le Brésilien de son titre.

« Borz » a prouvé sans aucun doute ses références à 185 livres, beaucoup étant convaincus qu’il pourrait également être tout aussi destructeur chez les poids mi-lourds.

Photo de Chris Unger/Zuffa LLC

Khamzat Chimaev veut un combat pour le titre des mi-lourds contre Alex Pereira

Hier soir, Khamzat Chimaev a produit une performance absolument sensationnelle à l’UFC 308 à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Avec le poids du monde sur ses épaules, le grappler a ragdollé Robert Whittaker dans un spectacle qui restera dans les mémoires pendant très longtemps.

Au début du combat, beaucoup se demandaient si Chimaev pourrait affirmer sa domination sur « Bobby Knuckles » de la même manière qu’il l’avait fait avec ses précédents adversaires. Après tout, c’est un homme que l’olympien Yoel Romero a eu du mal à éliminer.

Ainsi, lorsque le talentueux artiste martial mixte a dominé le concours et a forcé Whittaker à taper avec une soumission si brutale qu’il lui a cassé la mâchoire, Chimaev a fait prendre conscience à tout le monde qu’il avait ce qu’il fallait pour aller jusqu’au bout.

Sheesh : Ilia Topuria et Alexander Volkanovksi s’affrontent dans la cage à l’UFC 308 et acceptent de se battre revanche

Au Conférence de presse d’après-combat de l’UFC 308on a demandé au vainqueur s’il serait prêt à monter dans une autre division et à affronter Alex Pereira. Et bien sûr, il a répondu par l’affirmative.

Chimaev a déclaré : « Frère, je parle de trois ceintures depuis longtemps. Alors bien sûr, je veux monter. Mais ce que veulent Dana White et ce que veut l’UFC, je ne sais pas, mec.

« S’ils me donnent d’abord un nouveau combat contre mon poids, je dois prendre la ceinture. Ensuite, je vais y réfléchir aussi.

Et avec une lutte aussi dévastatrice, certains pourraient même choisir le guerrier pour faire le travail.

Joe Rogan fait l’éloge de Khamzat Chimaev après sa victoire contre Robert Whittaker

Dès que Whittaker a tapoté, la foule à l’intérieur de la salle s’est levée, acclamant son héros.

Cependant, ils n’étaient pas les seuls à être impressionnés par ce qui se passait dans l’octogone.

Lors d’un épisode de Fight Companion, Joe Rogan donnait son point de vue sur l’action.

Et il est juste de dire que le commentateur de l’UFC a eu des choses plutôt élogieuses à dire sur la performance du joueur de 30 ans.

Trash talk : Magomed Ankalaev tire des coups brutaux sur Alex Pereira après sa victoire à l’UFC 308

Articles connexes