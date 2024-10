Khamzat Chimaev a « entendu quelque chose cliquer » en serrant la mâchoire de Robert Whittaker à l’UFC 308

Khamzat Chimaev ne voulait pas blesser Robert Whittaker, mais c’est ainsi que les choses se sont passées.

Samedi soir à l’UFC 308, Chimaev a remporté la huitième victoire de sa carrière à l’UFC, arrêtant Whittaker avec une manivelle au premier tour. La soumission a été si brutale qu’elle a brisé la mâchoire et les dents de l’ancien champion des poids moyens, ce dont Chimaev n’avait conscience qu’après le combat.

« Avant de venir ici, ils me l’ont montré, mais j’ai senti que quelque chose n’allait pas avec son menton lorsque je l’ai poussé », a déclaré Chimaev lors de sa mêlée de presse d’après-combat. « Alors je me sens mal pour ça. Je ne voulais pas briser le menton de quelqu’un, mais c’est mon travail, faire souffrir quelqu’un et me rendre heureux, ma famille.

« Je n’essayais en aucun cas de lui casser la mâchoire », a ajouté Chimaev plus tard. «Il se trouve que je me suis étouffé et j’ai entendu quelque chose cliquer. Je pensais que je lui prenais le cou, mais je suppose que je lui ai cassé la mâchoire.

Cette victoire est la sixième place de Chimaev à l’UFC et lui a valu son cinquième bonus de performance. Cela a peut-être également valu à « Borz » une chance au titre. Alors que l’ancien champion Sean Strickland semble être le prochain sur la liste pour le champion Dricus du Plessis, le PDG de l’UFC, Dana White, a suggéré après le combat que l’ordre hiérarchique avait peut-être changé. Si tel est le cas, Chimaev est heureux de rencontrer du Plessis sur son terrain natal, l’Afrique du Sud, pour cette opportunité.

« Si c’était pour la ceinture, peu importe où cela va », a déclaré Chimaev. « Je vais juste y aller et prendre mon or. C’est donc à Dana de décider. Je pense qu’ils ne sont jamais allés en Afrique du Sud, donc s’ils y vont, ce sera une belle histoire, et j’aimerais en profiter.

Et même si remporter le titre peut être l’objectif ultime pour de nombreux combattants, pour Chimaev, ce n’est que le début.

« J’ai parlé de trois ceintures il y a longtemps, alors bien sûr, je veux monter », a déclaré Chimaev. « Mais ce que veulent Dana White et l’UFC, je ne le sais pas. D’abord, je dois dans ma catégorie de poids prendre la ceinture, ensuite j’y réfléchirai.