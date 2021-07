Khamenei ajoute des doutes sur les pourparlers sur l’accord nucléaire iranien

Le ton et le timing des remarques de M. Khamenei, qu’il a prononcées en personne à M. Rouhani et à son cabinet lors d’une réunion rapportée par les médias d’État iraniens, équivalaient à une réprimande publique du président sortant. Les remarques ont également envoyé un message que les négociations sont susceptibles de faire face à de nouveaux défis sous M. Raisi.

Le sort des négociations de l’Iran avec les États-Unis pour relancer l’accord, suspendues depuis plus d’un mois, revient désormais au successeur de M. Rouhani, Ebrahim Raisi, un disciple archi-conservateur de M. Khamenei qui prend ses fonctions dans une semaine. .

Le plus haut dirigeant iranien a insufflé mercredi de nouveaux doutes sur les efforts au point mort pour sauver le pacte nucléaire du pays de 2015 avec les grandes puissances, accusant les États-Unis de duplicité et réprimandant le président iranien sortant de naïf.

« Une expérience très importante de cette période que les générations futures devraient utiliser est la méfiance à l’égard de l’Occident », a déclaré M. Khamenei lors d’un discours au président sortant et à ses collaborateurs, selon un communiqué. compte rapporté par l’agence de presse iranienne Fars.

« Dans ce gouvernement, il est devenu clair que la confiance en l’Occident ne fonctionne pas et qu’ils n’aident pas, et ils frappent partout où ils peuvent, et s’ils ne frappent pas quelque part, c’est parce qu’ils ne le peuvent pas », a déclaré M. Khamenei. .

L’accord nucléaire de 2015 avec les grandes puissances, dont les États-Unis, a accordé à l’Iran un allègement des lourdes sanctions économiques en échange d’engagements vérifiables de restreindre sévèrement ses travaux nucléaires et de réduire considérablement ses stocks d’uranium, qui peut être utilisé pour fabriquer du carburant pour bombes.

Le président Donald J. Trump a répudié l’accord en 2018, le qualifiant d’insuffisamment strict et réimposant des sanctions américaines qui ont entravé l’économie iranienne dans ce qu’il a appelé une campagne de « pression maximale ». L’Iran a depuis suspendu le respect des dispositions clés de l’accord.

Alors que l’Iran a insisté sur le fait que ses ambitions nucléaires restent purement pacifiques, les experts en non-prolifération affirment que le pays est maintenant beaucoup plus proche de la capacité de fabrication de bombes qu’il ne l’était dans le cadre de l’accord.