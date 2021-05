Kham en Tchétchénie: Chimaev de l’UFC frissonne avec le leader Kadyrov et les combattants du MMA dans son pays natal … et regarde une autre voiture de luxe (VIDEO)

Kadyrov, né en Tchétchénie, a clairement entretenu une relation étroite avec Kadyrov depuis qu’il est devenu célèbre, le politicien ayant lancé un appel personnel pour le persuader de ne pas prendre sa retraite pendant sa lutte angoissante avec Covid-19 et, plus tôt cette année, offrir au combattant aux pointes chaudes. une Mercedes de luxe.

Après avoir été filmé en train de pousser des poids et de travailler sur un vélo d’assaut dans une salle de sport avant la reprise prévue de sa carrière invaincue à l’UFC, Chimaev a choisi de se détendre en se rendant au complexe culturel et ethnographique de Shira Bena, où il a goûté à la cuisine locale et à l’Akhki Tai. base touristique.

Accompagné de Kadyrov, de dignitaires locaux et de membres de l’école de combat Akhmat MMA, il s’est également dirigé vers les montagnes à couper le souffle de Benoy.

« Tenant compte du fait que les gars s’exposent quotidiennement à un effort physique tenace, j’ai décidé de leur organiser des vacances dans l’un des endroits les plus pittoresques et les plus beaux de la république », a expliqué Kadyrov sur le compte Instagram de Visit Chechnya, qui est l’une des rares pages de la plate-forme de médias sociaux à pouvoir confortablement éclipser les plus de 2,7 millions d’abonnés de Chimaev.

«Ensemble, nous … avons respiré l’air pur de la montagne et apprécié la beauté et la splendeur de la nature locale. Nous avons discuté chaleureusement autour d’une tasse de thé parfumé et avons généralement passé un agréable moment et un bon repos.

«Je suis sûr que notre voyage a eu un effet bénéfique sur la santé des athlètes, leur a permis de récupérer moralement et physiquement.

« Après chaque visite à Benoy, je suis convaincu par mon propre exemple que l’atmosphère locale, l’air incroyablement pur et la nature pittoresque remplissent le corps d’une nouvelle force et améliorent l’humeur et l’état général du corps. »

Alors que Chimaev posait dans une casquette de baseball et un t-shirt dos à l’avant, Kadyrov portait un survêtement alors que le couple rencontrait un ours, assis près d’un monument d’artillerie, se tenait pour un selfie et se serrait la main devant une voiture de sport étincelante.

Il n’est pas clair si le véhicule est une autre voiture qui a été donnée à Chimaev en tant que symbole d’amitié, bien qu’un compte de fan ait montré que le jeune homme de 27 ans semblait tester le moteur.

Chimaev a rencontré un problème le mois dernier lorsqu’une vidéo a semblé montrer qu’il avait écrasé la Mercedes que lui avait donnée Kadyrov.

Le joueur de 44 ans aurait déjà donné une voiture à la légende russe de l’UFC Khabib Nurmagomedov, contre qui Chimaev a récemment visé à la surprise de nombreux fans.

Chimaev était impliqué dans un curieux échange sur Instagram avec le cousin de Nurmagomedov, Abubakar, la semaine dernière après que le nouveau venu de la promotion eut menacé de « séparer » le champion des poids légers à la retraite, répondant à une apparition de Kadyrov et attirant une réponse inquiétante d’Abubakar.

« Borz » a répondu par une série de messages provocateurs, bien qu’ils aient été rapidement supprimés, et Abubakar a également remplacé son message, qui mentionnait comment Chimaev avait demandé l’asile en Suède et lui avait conseillé de ne pas faire de menaces, avec la même image et un bref message disant qu’il aimait simplement la photo de lui-même.

Chimaev a évidemment réussi si son objectif était de rappeler son nom au public après avoir été incapable de se battre pendant huit mois. Les commentaires de son message avec Kadyrov étaient enflammés de ripostes à propos de Nurmagomedov, dont beaucoup lui rappelaient les réalisations de l’icône du sport.

Le candidat potentiel a enfilé une chemise en tapotant un cheval dans son prochain message, insistant sur le fait que « aucune hordes ne nous mettra à genoux » et en encourageant les lecteurs à « descendez dans la tombe comme des hommes » – tous extraits d’une citation du commandant tchétchène du XIXe siècle Baysangur de Benoa.