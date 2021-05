Organisation internationale de secours humanitaire basée au Royaume-Uni, Khalsa Aid travaille sans relâche en Inde car elle fournit gratuitement des services médicaux d’urgence aux patients atteints de coronavirus. L’organisation de secours soutient les réseaux médicaux à travers le pays, comprenant des organisations médicales établies, des installations et des ONG qui travaillent sur le terrain pour aider les patients COVID-19 qui sont non seulement confrontés au virus mortel, mais aussi à l’infrastructure médicale en ruine du pays. .

Khalsa Aid a demandé aux gens de faire un don à leur organisation afin qu’ils puissent se procurer plus de matériel médical comme des concentrateurs d’oxygène pour les hôpitaux en difficulté en Inde. Jeudi, l’organisation a reçu un généreux don de la fondation caritative de l’auteur JK Rowling, The Volant Charitable Trust, pour son travail de Covid Relief en Inde.

Khalsa Aid a tweeté la nouvelle jeudi et a mentionné que le créateur de Harry Potter avait fait don d’une subvention à six chiffres à l’organisation pour renforcer son travail en Inde. Selon Sikh24, la subvention a été accordée dans le cadre du Covid-19 Response Fund de The Volant Charitable Trust, qui a également donné de l’argent en sept chiffres à des organismes de bienfaisance internationaux. Certains des organismes de bienfaisance qui ont reçu des dons de JK Rowling comprennent la Croix-Rouge britannique, le Disasters Emergency Committee, Centraide et Operation USA.

En réponse au tweet de Khalsa Aid, l’auteur britannique a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont acheté un exemplaire de son dernier livre pour enfants The Ickabog. Rowling a écrit que c’est grâce aux ventes de son livre que sa confiance caritative continue de pouvoir soutenir ceux qui sont les plus touchés par la pandémie.

Encore une fois, un immense merci à tous ceux qui ont acheté un exemplaire de The Ickabog. En conséquence, ma fiducie caritative continue d’être en mesure de soutenir les personnes les plus touchées par la pandémie #COVIDIndia https://t.co/UZTEiqMfDZ– JK Rowling (@jk_rowling) 13 mai 2021

Dans un autre tweet, Khalsa Aid a partagé un aperçu de la façon dont leur équipe de volontaires en Angleterre travaillait jour et nuit à préparer l’expédition de fournitures d’aide vitales vers l’Inde. La vidéo montrait des boîtes en carton emballées en attente d’être emportées.https: //twitter.com/khalsa_aid/status/1392926547485528064? S = 21

Khalsa Aid a été fondé par Ravinder Singh après avoir été profondément affecté par le sort des réfugiés au Kosovo en 1999. Inspiré par les enseignements des gourous sikhs qui promouvaient le bien-être pour tous, Ravinder a lancé l’organisation internationale de secours.

