Khalsa Aid India lève plus de 1 crore de roupies en 3 jours pour les patients Covid-19 dans la RCN grâce au financement participatif

Khalsa Aid India, l’organisation humanitaire connue pour son soutien aux victimes de catastrophes naturelles et de conflits civils, a lancé une campagne de financement participatif sur ImpactGuru.com pour l’achat de concentrateurs d’oxygène. La campagne a reçu une réponse écrasante depuis sa mise en ligne le 2 mai. En seulement 3 jours, la page de collecte de fonds Khalsa Aid India ImpactGuru a recueilli plus de 1 crore de roupies, contribuées cumulativement par plus de 8500 donateurs. Le don le plus élevé reçu dans le cadre de la campagne de financement participatif en USD est de 10 000 $ et en INR de 2,50 lakh.

«En ces temps sans précédent, nous nous sommes activement engagés à soutenir les patients Covid-19 avec des concentrateurs d’oxygène dans la région de Delhi NCR. Jusqu’à présent, nous avons effectivement distribué plus de 350 concentrateurs aux patients nécessiteux à leur porte. Nous ne fournissons cette assistance que dans la capitale pour le moment, mais nous souhaitons également étendre notre action aux autres villes les plus touchées. Notre objectif est de se procurer environ 5000 concentrateurs afin que d’autres villes soient également assistées. Nous avons une solide base de bénévoles à travers le pays qui réaliseront le projet de secours. À cet égard, nous avons besoin de votre aimable soutien pour élargir notre portée. Nous vous demandons d’envisager cela et de collaborer car c’est grâce à des efforts collectifs seulement que le maximum de patients peut être assisté et que cette poussée peut être traitée », lit-on sur la page de collecte de fonds ImpactGuru de Khalsa Aid India.

Amarpreet Singh, directeur général de Khalsa Aid Asia Pacific, a déclaré: «Le pays se débattait avec un minimum de ressources et nous recevions massivement des appels de détresse. C’est à ce moment-là que nous avons commencé la distribution de concentrateurs d’oxygène dans et autour de Delhi. Cela fait 8 jours maintenant; nous avons distribué plus de 350 concentrateurs aux patients les plus nécessiteux. Nos bénévoles sont en déplacement 24h / 24 et 7j / 7 pour s’assurer que les concentrateurs atteignent le seuil du patient. Nous sommes éternellement reconnaissants à ImpactGuru de croire en nous et de nous aider à élargir notre portée. «

Piyush Jain, cofondateur et PDG d’ImpactGuru.com, a déclaré: «ImpactGuru a observé une augmentation phénoménale des collectes de fonds Covid-19. Il est réconfortant de voir un grand nombre de supporters se manifester pour soutenir financièrement des ONG telles que la notoire Khalsa Aid dans l’acquisition de concentrateurs d’oxygène en vrac pour aider les personnes touchées. Nous sommes ravis que notre plateforme tech-for-good puisse jouer un rôle important dans la mise à l’échelle des efforts de Khalsa Aid pour lutter contre le bon combat. «

ImpactGuru.com est l’une des principales plateformes de financement des soins de santé en Inde pour les patients et collecte des fonds en ligne pour les dépenses médicales via le financement participatif en ligne tel que Covid-19, le cancer, les greffes et les accidents. Il agrège un grand nombre de paiements en ligne pour permettre à toute personne nécessitant une aide financière de lever des fonds pour toute cause sociale.

