Khalin Joshi gagne avec un tour final parfait 68

Le tour final sans faille de Khalin Joshi de quatre moins de 68 ans l’a aidé à s’imposer au Championnat des joueurs PGTI 2022 ici samedi. le total de victoires le plus bas au Coimbatore Golf Club avec son total de 14 sous 274 pour la semaine au Rs. événement de 50 lakh. Il s’agissait de la septième victoire professionnelle de Joshi, 30 ans, et de la sixième victoire au PGTI. Il a remporté un chèque en argent d’une valeur de Rs. 7,50 000 qui l’ont fait passer de la 35e à la 10e position sur l’Ordre du mérite du PGTI.

Arjun Sharma de Greater Noida, menant d’un coup après le troisième tour, a réussi un 70 au quatrième tour pour enregistrer une meilleure deuxième place en carrière à 13 sous 275. Arjun, en conséquence, est passé de la 77e à la 28e place sur liste d’argent du PGTI. Varun Parikh d’Ahmedabad a frappé un trou d’un coup au septième en route vers son dernier tour de 68 qui lui a valu la troisième place à 11 sous 277. Ainsi, Varun a également enregistré un meilleur résultat en carrière.

Khalin Joshi (69-68-69-68), vainqueur de l’Asian Tour et champion de l’Ordre du mérite PGTI 2018, a pris un bon départ samedi après avoir réussi les deuxième et troisième birdies. Joshi, dont la conduite a été la caractéristique la plus marquante de son jeu au cours de la semaine, a ajouté deux autres birdies aux sixième et neuvième, ce dernier de 12 pieds, pour marquer lourdement sur les neuf premiers pour la première fois du tournoi.

Joshi a également réalisé de formidables arrêts par, notamment un chip-in au septième et des conversions de six à sept pieds les 13 et 17, pour remporter son premier titre depuis sa victoire à Jaipur en octobre de l’année dernière. Joshi a fait des pars tout le long du back-neuf. Il a battu le précédent total de victoires le plus bas du Sri Lankais K. Prabagaran de neuf moins de 279 au Coimbatore Golf Club qui a été établi en 2014.

Joshi a déclaré : « Je savais qu’un bon départ mettrait la pression sur tous mes autres rivaux. C’est exactement ce que j’ai fait. J’étais très content de mon départ. J’ai finalement réussi à bien marquer sur le premier neuf cette semaine. Le chip-in pour le par du septième a changé la donne pour moi car il m’a donné un nouvel élan après le birdie du sixième. J’étais également satisfait de la façon dont j’ai gardé mon sang-froid sur le neuf de retour.

“Le pilotage a été le meilleur aspect de mon jeu cette semaine. Mon solide coup de départ m’a permis de marquer plus facilement. Je suis quelqu’un qui prospère grâce à la confiance et à l’élan, alors j’espère que je pourrai maintenant capitaliser sur cette bonne forme dans les événements à venir.

Arjun Sharma (67-69-69-70) a échangé quatre birdies en échange de deux bogeys et était au coude à coude avec Khalin jusqu’au 15e trou. Arjun a présenté un affichage granuleux en coulant de bons putts, mais a également réussi trois trois putts au quatrième tour qui ont abouti à ses deux bogeys et un par le 13e. Le bogey de Sharma, 29 ans, le 16, l’a vu abandonner la tête conjointe avec Joshi. Par la suite, Joshi a maintenu son avantage d’un coup jusqu’à la fin.

Arjun a déclaré: «Je retiens beaucoup de la performance de cette semaine. Je me suis très bien débrouillé sur le parcours et je me suis maintenu dans le match jusqu’au bout. Le fait que j’aie bien performé dans des conditions aussi difficiles, le vent étant un facteur majeur, me donne beaucoup de confiance en moi pour l’avenir. un avec son fer cinq au septième, a ramassé cinq autres birdies et trois bogeys au cours de son tour.

M. Dharma (68) de Bengaluru a pris la quatrième place à 10-moins de 278. La recrue Akshay Neranjen (74) de Bengaluru, qui fait ses débuts professionnels cette semaine, a obtenu une cinquième égalité honorable à sept-moins de 281 avec le chevronné Amandeep Johl ( 68) de Chandigarh et Sachin Baisoya de Delhi (68). Le meilleur score de la journée de 66 a été tiré par Jamal Hossain du Bangladesh. Jamal a terminé la semaine en 14e à égalité avec quatre sous 284.

