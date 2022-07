Khaled Hosseini écrit une ode à sa fille qui est devenue trans

Khaled Hosseini, auteur de livres comme A Thousand Splendid Suns et The Kite Runner, s’est rendu sur Twitter pour partager une note poignante pour sa fille qui s’est révélée transgenre. Non seulement il lui a exprimé son soutien en tant que père et juré de se tenir à ses côtés, mais il a également abordé la cruauté à laquelle les personnes trans sont confrontées au quotidien. « Je sais que ce processus a été douloureux pour elle. Elle est sobre face à la cruauté dont sont victimes les personnes trans. Mais elle est forte et intrépide », écrit-il dans la note accompagnée d’une photo de sa fille Haris.

J’aime ma fille. Elle est belle, sage, brillante. Je serai à ses côtés à chaque étape. Notre famille est derrière elle. pic.twitter.com/xdJWD4Ikbi – Khaled Hosseini (@khaledhosseini) 13 juillet 2022

Khaled Hosseini acceptant sa fille trans à bras ouverts est le genre de père que nous méritons tous. rien ne m’y préparait. tout l’amour à sa fille et à son père aimant. — urbanomed 🏳️‍🌈 (@udhan_khatola) 13 juillet 2022

Khaled Hosseini a toujours été l’un de mes auteurs préférés, et maintenant il est aussi l’un de mes humains préférés. Que Dieu bénisse les parents comme ça. https://t.co/LrS0B8VxOs – kaomi (@kaomi_k) 13 juillet 2022

Il est émouvant de voir des parents affirmer, chérir et défendre leurs enfants trans. Le genre d’amour peut sauver des vies. Plus de ceci s’il vous plaît. https://t.co/EqduHruZY1 – Farrah Khan (@farrahsafiakhan) 14 juillet 2022

Auteur de “The Kite Runner” Quel père aimant et attentionné. https://t.co/Ub3JBSp5m4 — Yashar Ali 🐘 (@yashar) 13 juillet 2022

Encore une fois, @khaledhosseini me rend fier en tant qu’Afghan américain. Un amour inconditionnel et un soutien total pour sa fille sont importants. Avec le genre de suivi de Khaled, cette déclaration courageuse et audacieuse sauvera des vies dans notre communauté et d’autres. https://t.co/lIpOSyDliB – Halima Kazem (@HalimaKazem) 13 juillet 2022

Indépendamment de nos opinions sur la politique présentée dans les romans de Hosseini, son geste en tant que père est certainement celui qui est admiré. Le soutien des parents aux enfants LGBTQ+ peut être une affirmation de la vie et une joie à voir. Ce mois de la fierté, qui est à peine derrière nous, de nombreux messages réconfortants de la part des parents ont fait surface sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur de Twitter passant par @SebellaAnne a partagé la note de sa mère publiée sur Instagram. Il se lit comme suit: «J’ai une fille transgenre. Elle est l’amour de ma vie, nous partageons une âme, la perdre détruirait mon cœur pour toujours. La femme ajoute qu’elle admire le courage de sa fille et que son amour pour elle est inconditionnel. “[I] comptez-moi chanceux que mon cœur la comprenne et l’accepte. Elle ajoute. Son mot se termine en souhaitant à tous une belle vie : « Je suis fière de votre fierté ». Les utilisateurs de Twitter ont exprimé leur amour pour le duo et beaucoup ont partagé à quel point ils étaient en larmes après avoir lu le message.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.