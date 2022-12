Khakee Le chapitre du Bihar à la justice pénale Adhura Sach ; découvrez la meilleure série Web sur le crime desi sur OTT en 2022 [Watch Video]

Séries Web sur le crime desi les mieux notées sur OTT en 2022 : L’année 2022 touche presque à sa fin. En regardant certaines des séries Web Desi qui ont été publiées cette année (2022), cette année, nous avons vu plusieurs séries Web qui nous divertissent tous. Cette année, l’accent a été mis sur le drame, le crime et les sensations fortes. Récemment, Khakee: The Bihar Chapter a été diffusé sur Netflix, et depuis lors, le public est devenu fou, la série obtenant une note de 8,9 selon IMDb. Selon IMDb, nous avons choisi certaines des séries Web Desi les mieux notées de 2022. Regarder la vidéo.