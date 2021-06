Khadija Shaw de Bordeaux rejoint Manchester City pour un contrat de trois ans

Manchester City a signé un contrat de trois ans avec l’attaquante bordelaise Khadija Shaw, a annoncé jeudi le club.

Shaw a été la meilleure buteuse de Division 1 Féminine au cours de la saison 2020-21, marquant 22 buts.

« Ce qui m’a vraiment attiré, c’est la façon dont Manchester City joue. La façon dont ils se construisent, la façon dont ils utilisent les chaînes, la façon dont ils jouent à travers l’équipe, les chaînes et à quel point ils sont excitants lorsqu’ils vont de l’avant », a déclaré Shaw. ESPN.

« Pour moi, en regardant de l’extérieur en regardant, je me suis dit que je me voyais jouer là-bas et que je me voyais avoir beaucoup de succès là-bas. »

– Classement ESPN FC Féminin : Les 50 meilleures joueuses du jeu en ce moment

– Les 21 meilleures joueuses de moins de 21 ans

Shaw de la Jamaïque a rejoint Bordeaux en 2019 après avoir joué son football universitaire aux États-Unis. Elle a choisi de ne pas participer au repêchage de la National Women’s Soccer League et a plutôt choisi de poursuivre des options en dehors des États-Unis.

« Les joueurs qui jouent là-bas [the WSL] les différentes cultures, c’est passionnant à chaque fois que vous regardez un match en Angleterre. C’est pourquoi j’ai décidé d’y jouer », a-t-elle ajouté.

« Il a fallu beaucoup de travail acharné et beaucoup de sacrifices pour quitter ma ville natale et voyager en Europe. »

La joueuse de 24 ans a choisi sa nouvelle coéquipière Lucy Bronze comme quelqu’un avec qui elle est ravie de jouer, ayant joué contre Bronze en France lorsqu’elle était avec Lyon.

« Pour rivaliser avec elle et maintenant faire partie de la même équipe qu’elle, je pense que ce sera une expérience formidable parce que vous pouvez dire quel genre de joueuse elle était. Elle est tellement motivée et elle veut toujours gagner », a déclaré Shaw.

« En jouant dans la même équipe, je pense qu’elle pourrait me motiver car elle a beaucoup d’expérience à son actif et je suis ouvert à l’apprentissage et à la croissance. »

Shaw faisait partie de l’équipe jamaïcaine qui a été la première nation des Caraïbes à se qualifier pour une Coupe du monde. L’équipe joue dans les Summer Series aux États-Unis, mais Shaw n’a pas rejoint l’équipe, la saison française se terminant début juin. La Jamaïque a battu le Nigeria 1-0 et perdu contre l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) 4-0.

« Notre équipe est un très petit groupe. Il est extrêmement difficile de rivaliser à certains niveaux avec le manque d’investissement auquel nous sommes actuellement confrontés », a déclaré Shaw.

« Pour moi et mes coéquipiers, nous voulons juste jouer et parfois vous devez regarder au-delà de certaines situations. C’est pourquoi je suis là où je suis.

« Cela n’a jamais été facile pour moi. J’ai perdu beaucoup de membres de ma famille en grandissant. La façon dont je jouais quand je grandissais contre les garçons était difficile.

« Nous n’avons pas beaucoup de camps et nous ne jouons pas beaucoup de matches amicaux internationaux mais nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde, donc je pense qu’avoir cette motivation et cette volonté de vouloir concourir et d’être la meilleure version de vous-même vous aide accéder à une certaine partie de la vie. »