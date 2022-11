Khadija ‘Bunny’ Shaw: Comment la séquence de buts impitoyable de l’attaquant aide les chances de Manchester City en Super League féminine | Nouvelles du football

“Je pourrais être celle qui changerait le football en Jamaïque”, se souvient Khadija Shaw en tant que jeune déterminée.

Courageusement, elle n’a pas voulu être définie par les contraintes de Spanish Town, la ville jamaïcaine dans laquelle elle a grandi, préférant plutôt remettre en question le récit généralement accordé aux jeunes femmes de la région.

Mais Khadija, surnommée « Bunny » pour son amour des carottes, n’a rien de typique. “C’était presque comme une perte de temps”, a-t-elle déclaré dans une interview à la BBC après avoir scellé un déménagement à Manchester City en 2021. Elle faisait référence à l’attitude de ses parents envers le football en tant que profession potentielle – non seulement c’était irréaliste, mais c’était considéré comme dangereux.

“Mes parents ne m’ont pas permis de jouer à cause du manque d’opportunités”, se souvient-elle.

Pourtant, Bunny, sans se laisser décourager par divers opposants, était déterminé à réécrire le scénario. Elle a refusé d’être enfermée dans un stéréotype. Elle voulait prouver que son désir de réussir pouvait l’emporter sur tout désir extérieur de se conformer au moule habituel d’une jeune femme jamaïcaine.

“Un jour, je me suis dit : “Faisons un marché, je réussis mes examens et tu me permets de jouer””, a-t-elle dit avec audace à sa famille hésitante. Avance rapide jusqu’en 2022 et l’attaquant prend d’assaut la scène – tant au niveau national qu’international.

Ce n’est pas une voie bien tracée, mais c’est celle que Shaw a forgée avec une combinaison de détermination, de volonté et de talent brut. Il y a un sentiment réconfortant de gratification à propos de son voyage.

Khadija “Bunny” Shaw de Manchester City a remporté le prix de la joueuse du mois de la Barclays Women’s Super League en octobre.



Chaque fois que Shaw arrive à représenter le bleu ciel de Man City – l’un des “meilleurs clubs du monde”, pense-t-elle – elle joue avec un point à prouver. Aucune opportunité n’est perdue, certainement pas cette saison.

Shaw est entré dans le rôle laissé vacant par l’attaquante sortante Ellen White avec beaucoup de promesses. Prospérant en tant que tireuse vedette, l’attaquante a été impliquée dans plus de buts que tout autre joueur de la Super League féminine cette saison. Elle a marqué dans toutes ses six apparitions sauf une.

Beaucoup se sont demandé comment City ferait face à la perte de son meilleur buteur de tous les temps au cours de l’été, White ayant choisi de mettre un terme à sa carrière de joueuse, mais les craintes ont été rapidement apaisées. Shaw est la réponse.

Puissance, rythme et précision – elle a tout pour plaire. Entrant dans le rôle de n ° 9 au moment peut-être idéal, Shaw semble tout à fait dans le rôle, aidé en grande partie par deux des ailiers les plus meurtriers de la ligue.

Image:

Lauren Hemp, Khadija Shaw et Abby Dahlkemper célèbrent un but lors de la victoire de Man City à Reading





Lauren Hemp et Chloe Kelly se combinent avec Shaw pour créer un front trois redoutable. Avec une moyenne d’âge de seulement 23 ans et demi, ce trio a le potentiel de faire des ravages sur les défenses adverses pendant de nombreuses années à venir.

Le chanvre a créé plus d’occasions de jeu ouvert que tout autre joueur de la WSL cette saison (16), tandis que Kelly est également adepte des centres flottants ponctuels vers son attaquant central, qui se retrouvent le plus souvent au fond du filet. En effet, aucune équipe n’a marqué plus de buts de la tête que Man City cette saison (cinq). Quatre d’entre eux ont été marqués par Shaw.

Son impressionnant parcours de deux buts contre Tottenham fin octobre a incité le manager Gareth Taylor à émettre un avertissement sur la prolificité de son attaquant – “il y a plus à venir”, a-t-il déclaré. Ce n’est pas ce qu’Everton voudra entendre avant la rencontre WSL de ce week-end, en direct sur Sports du ciel.

Elle a pris la responsabilité de porter le numéro neuf pour ce club.

“Elle a fait une bonne saison l’année dernière, mais les gens l’oublient… Elle a pris la responsabilité de porter le numéro neuf pour ce club”, a ajouté Taylor.

C’est le sens de la communauté qui a initialement attiré Shaw vers le jeu dans sa jeunesse, mais maintenant elle est heureuse de suivre un chemin qui pourrait bien finir par la placer dans une ligue à part. Son parcours est unique, tout comme son style de jeu, animé par une détermination sans bornes qui se traduit sur le terrain par une multitude de buts.

Freiner l’enthousiasme de Bunny est quelque chose qu’Everton devra affronter de front s’il veut avoir une chance de triompher d’une équipe qu’il n’a jamais battue en compétition de ligue auparavant.

Faits saillants du match de Super League féminine de la Barclays entre Reading et Manchester City



Man City a remporté ses 12 rencontres contre les Toffees, le meilleur record à 100% d’une équipe contre une autre dans l’histoire de la WSL.

“Je continuerai toujours à encourager et à inspirer car ce n’est pas impossible”, a déclaré Shaw mancity.com récemment. En effet, les perspectives pour le joueur de 25 ans sont tout le contraire – tout est possible. Elle est une pionnière dans son domaine et celle qui va s’arrêter.

Peu de joueuses peuvent prétendre avoir joué pour leur pays à l’âge de 13 ans – l’année suivante, elle avait représenté les moins de 17 ans et les moins de 20 ans de la Jamaïque. Aujourd’hui, elle est la meilleure buteuse de tous les temps de la Jamaïque, homme ou femme, avec 56 buts en 38 apparitions.

Image:

Khadija Shaw a marqué neuf buts en 2021/22, avant d’être liée au PSG cet été





Il y a quelques noms qui viennent à l’esprit lors de l’évaluation de la meilleure force de frappe actuelle de la WSL. Chelsea a Sam Kerr. Arsenal a Vivianne Miedema. Pourtant, cette année, la présence inévitable de Shaw dans la boîte ne manquera pas de faire bouger les choses alors que la campagne zigzague dans des directions imprévisibles. Vous sentez que son heure est venue.

Sera-ce suffisant pour propulser Man City vers les honneurs officiels en 2022/23, malgré un début chancelant ? Eh bien, triompher face à l’adversité est exactement ce que Shaw fait de mieux. Cette saison n’est que le dernier chapitre de son histoire épique de défi.

