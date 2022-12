Khabib visite le camp du Maroc avant les éliminatoires cruciales de la Coupe du monde (PHOTOS)

L’ancien champion de l’UFC a souhaité à l’équipe africaine bien avant son match contre la Croatie

L’ancien champion russe de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a adressé ses meilleurs vœux à l’équipe marocaine alors qu’elle se prépare pour le match éliminatoire pour la troisième place de la Coupe du Monde de la FIFA samedi contre la Croatie.

Le Maroc, le paquet surprise du tournoi du Qatar, a brisé un plafond de verre en devenant la première équipe africaine et la première nation à majorité musulmane à se qualifier pour le dernier carré d’une Coupe du monde, battant les équipes puissantes de la Belgique, de l’Espagne et du Portugal dans leur course vers le demi finales.

Les rêves des Lions de l’Atlas de soulever le célèbre trophée ont cependant été brisés par leur défaite 2-0 aux mains de la France, tenante du titre mercredi, mais ils restent en lice pour revendiquer la troisième place lorsqu’ils affronteront l’autre demi-finaliste perdant, la Croatie, au stade international Khalifa.

Et avant l’affrontement critique, l’icône de l’UFC Khabib Nurmagomedov a rendu visite à l’équipe pour leur souhaiter bien avant ce qui promet d’être un autre match extrêmement important pour le Maroc et le football africain dans son ensemble.

“Bonne chance demain Maroc», a écrit Khabib dans un message Instagram vendredi soir, accompagné d’une image de lui et de toute l’équipe marocaine.

Cela fait suite à une note de Khabib avant leur demi-finale avec la France dans laquelle il a déclaré: «Allons Frères Marocains.”

Le soutien de Khabib a été noté par peut-être le meilleur joueur du Maroc tout au long du tournoi, Achraf Hakimi.

Le défenseur du Paris Saint-Germain a joué un rôle crucial dans la course du Maroc vers les demi-finales, qui ne l’ont vu concéder qu’une seule fois (un but contre son camp) avant sa défaite contre la France.

Et Hakimi, qui a posé pour une photo avec Khabib vendredi, a ajouté ses remerciements à la star russe des arts martiaux mixtes pour son soutien tout au long de leur parcours exceptionnel jusqu’aux demi-finales.

Khabib est un fan de football de longue date et compte Liverpool, le Real Madrid et Galatasaray parmi ses clubs préférés.

Mais, au moins pour samedi, il semble que sa loyauté incombera à une équipe marocaine qui se taillera un dernier morceau d’histoire pour mettre un terme à ce qui a été une Coupe du monde exceptionnelle pour les Nord-Africains.