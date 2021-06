Khabib se compare à l’icône brésilienne Ronaldo – avec une référence de poids effrontée – alors que l’ancien champion de l’UFC montre ses compétences dans une nouvelle vidéo

Nurmagomedov, 32 ans, a confirmé sa retraite des arts martiaux mixtes plus tôt cette année après avoir annoncé pour la première fois sa décision de se retirer du sport en tant que champion invaincu après sa dernière défense du titre contre Justin Gaethje en octobre.

Depuis lors, le grand russe a rejeté la campagne incessante du patron de l’UFC, Dana White, pour le tenter de revenir dans l’Octogone pour un dernier hourra, et aurait même refusé une offre financière qui pourrait atteindre 100 millions de dollars pour combattre Floyd Mayweather dans un match de boxe. dans le cadre de la tournée d’exposition à la retraite de la légende du ring qui voit son dernier chapitre ce week-end contre YouTuber Logan Paul.

Mais si Khabib a fini de lancer du cuir lourd avec colère, il ne s’est certainement pas éloigné du terrain de football – et a une fois de plus montré ses compétences dans le beau jeu après avoir publié un bref clip de lui marquant un but dans un match d’entraînement .

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

« Qui se souvient du Ronaldo de 2008, pris un peu de poids mais toujours avec de la puissance de feu. [FC Legion Dynamo Makhachkala] J’ai besoin de motivation frères », Khabib a écrit via une traduction dans la légende, en taguant l’icône du Brésil et une équipe de football locale.

Ronaldo a répondu au message de Khabib avec une série d’emojis « applaudissements de main », approuvant apparemment les compétences footballistiques du Russe.

Khabib, qui est un ami de Cristiano Ronaldo, a noté les exploits de son homonyme brésilien qui a excellé à Barcelone, à l’Inter Milan et au Real Madrid tout au long d’une carrière de joueur qui l’a vu remporter le titre de Joueur mondial de l’année de la FIFA à trois reprises.

Cependant, les dernières étapes de la carrière de Ronaldo ont été entravées par des accusations selon lesquelles il ne prenait pas sa forme physique aussi au sérieux qu’il le devrait – ce qui a conduit au surnom quelque peu cruel de « gros Ronaldo » pour le différencier du joueur portugais avec qui il partage un nom.

En 2008, étape de la carrière de Ronaldo à laquelle Khabib fait référence dans son poste, il était membre de l’équipe de l’AC Milan qui était la dernière fois qu’il jouait dans une ligue européenne avant de jouer trois saisons dans son pays natal avec les Corinthians. Il a finalement pris sa retraite en 2011.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Khabib, quant à lui, semble déterminé à garder son fandom de football entièrement amateur. Il a été rapporté plus tôt cette année que l’équipe professionnelle russe du FC Kamaz avait contacté l’ancien champion de l’UFC pour l’interroger sur la signature d’un accord avec le club.

« Nous vous proposons de faire vos débuts dans le football au sein de notre équipe. Le PFL est l’UFC de football… nous jouons chaque match uniquement pour gagner [and are] une équipe ambitieuse avec pour mission d’entrer dans le FNL », ils ont dit en janvier.

En fin de compte, l’offre du FC Kamaz a été refusée – mais si Khabib continue de montrer ses exploits en ligne, on se demande si une autre offre de contrat pourrait se frayer un chemin dans la boîte de réception de Nurmagomedov.